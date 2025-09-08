Ami most történt a Jászság közepén, elképesztő hatással lesz a Zagyva vízjárására

Augusztus végére a Zagyván, Alattyán és Jásztelek között helyreállították az 1900-as években épült fenékküszöböt a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megrendelésére. A beruházás az Aszályvédelmi Akcióterv keretében valósult meg.

Megtörtént a fenékküszöb helyreállítása a Zagyván Alattyán és Jásztelek között

Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

– A korábban a helyszínen (a Pusztamizsei-hídtól mintegy másfél kilométerre folyásiránnyal lefelé) kialakított fenékküszöb napjainkra már teljesen tönkrement és maradványai már csak nyomokban voltak fellelhetők – olvasható a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hivatalos oldalán az intézkedés szükségességéről.

Számos pozitív hatása lesz a helyreállításnak

Az igazgatóság illetékesei azt is közzétették, hogy milyen előnyökkel jár a vízépítési terméskövekből épült fenékküszöb helyreállítása.

A 88,10 mBf (Balti alapszint magasság) szintű duzzasztás létrejöttével a fenékküszöb feletti Zagyva-szakaszon mintegy 108 ezer köbméter többlet víz tározására nyílik lehetőség. A mederduzzasztás a Zagyván mintegy 10 kilométer hosszban, a Tarna torkolatáig (Zagyva 58+950 fkm) érezteti hatását.

A fenékküszöb kisvizes időszakban is lehetőséget ad a Zagyvából a gravitációs vízpótlásra a Csonkás-éri vízrendszerbe.

A duzzasztott szakaszon növekszik, illetve kiegyenlítettebb lesz a hullámtér talajvízkészlete.

Növekszik, illetve kiegyenlítettebb lesz a „Pusztamizsei-erdő” nevű Natura 2000 természetmegőrzési terület talajvízkészlete.

Kisvizes időszakban a felvízszint az alvízszinthez képest mintegy 1,5 méterrel lesz magasabb a duzzasztás szelvényében. A nagyobb vízmélység pedig a legtöbb vízhez kötődő élőlényre kedvező hatással van.

Halélettani szempontból is kedvező

– Az építés, illetve feltöltés ideje alatt a vízátvezetést a műbe épített három darab, egyenként 28 centiméter átmérőjű cső biztosítja. A feltöltés után a felvízi oldalon a csövek lezárhatók a természetvédelmi kezelővel történt egyeztetés alapján. A víz így elsősorban a fenékküszöb közepén lévő vápán keresztül fog átbukni, magasabb vízhozam esetén pedig a mű teljes keresztmetszetén, ami halélettani szempontból a legkedvezőbb – részletezték a technológiát az igazgatóság szakemberei.