1 órája
Ami most történt a Jászság közepén, elképesztő hatással lesz a Zagyva vízjárására
Kicsit furcsa nevű szerkezet, aminek azonban nagyon nagy a jelentősége. Fenékküszöböt állítottak helyre a Zagyván. Hogy pontosan mi ez és miért jó, azt cikkünkben eláruljuk.
Augusztus végére a Zagyván, Alattyán és Jásztelek között helyreállították az 1900-as években épült fenékküszöböt a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megrendelésére. A beruházás az Aszályvédelmi Akcióterv keretében valósult meg.
– A korábban a helyszínen (a Pusztamizsei-hídtól mintegy másfél kilométerre folyásiránnyal lefelé) kialakított fenékküszöb napjainkra már teljesen tönkrement és maradványai már csak nyomokban voltak fellelhetők – olvasható a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hivatalos oldalán az intézkedés szükségességéről.
Számos pozitív hatása lesz a helyreállításnak
Az igazgatóság illetékesei azt is közzétették, hogy milyen előnyökkel jár a vízépítési terméskövekből épült fenékküszöb helyreállítása.
- A 88,10 mBf (Balti alapszint magasság) szintű duzzasztás létrejöttével a fenékküszöb feletti Zagyva-szakaszon mintegy 108 ezer köbméter többlet víz tározására nyílik lehetőség. A mederduzzasztás a Zagyván mintegy 10 kilométer hosszban, a Tarna torkolatáig (Zagyva 58+950 fkm) érezteti hatását.
- A fenékküszöb kisvizes időszakban is lehetőséget ad a Zagyvából a gravitációs vízpótlásra a Csonkás-éri vízrendszerbe.
- A duzzasztott szakaszon növekszik, illetve kiegyenlítettebb lesz a hullámtér talajvízkészlete.
- Növekszik, illetve kiegyenlítettebb lesz a „Pusztamizsei-erdő” nevű Natura 2000 természetmegőrzési terület talajvízkészlete.
- Kisvizes időszakban a felvízszint az alvízszinthez képest mintegy 1,5 méterrel lesz magasabb a duzzasztás szelvényében. A nagyobb vízmélység pedig a legtöbb vízhez kötődő élőlényre kedvező hatással van.
Halélettani szempontból is kedvező
– Az építés, illetve feltöltés ideje alatt a vízátvezetést a műbe épített három darab, egyenként 28 centiméter átmérőjű cső biztosítja. A feltöltés után a felvízi oldalon a csövek lezárhatók a természetvédelmi kezelővel történt egyeztetés alapján. A víz így elsősorban a fenékküszöb közepén lévő vápán keresztül fog átbukni, magasabb vízhozam esetén pedig a mű teljes keresztmetszetén, ami halélettani szempontból a legkedvezőbb – részletezték a technológiát az igazgatóság szakemberei.
Magyarázatképp hozzátették: a kisvizes időszakokban a halak vándorlása jellemzően nehéz, azonban már a jászteleki vízmércén mért 300 centiméteres vízállásnál a fenékküszöbön 50, illetve a vápa fölött 70 centiméter vízoszlop alakul majd ki.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal történt egyeztetést követően az alvízi rézsűt a halak vándorlása szempontjából kedvező lankássággal, több lépcsővel, középen kő vápával alakították ki.
Mi is az a fenékküszöb?
A csonkás fenékküszöb egy kisebb, mesterségesen épített gát (kőből vagy betonból) egy folyó vagy patak medrének aljára, amely arra szolgál, hogy a víz visszaduzzasztásával megemelje a vízszintet a felső szakaszon, így javítva a helyi vízellátottságot és kedvezve a vízi élővilágnak. Az elnevezésben a „csonkás" szó arra utalhat, hogy a gát kisebb vagy töredékesebb, mint egy nagyobb duzzasztómű, vagy hogy egy meglévő építmény csonkolt, részben megsemmisült alakjára utalva nevezték el.
