Ha te is így jártál, nem vagy egyedül – sorra derülnek ki a szabálytalanságok, már 14 milliós bírságnál tartanak a Jászkunságban

Már április végén elkezdődtek a vizsgálatok és a hatóság szakemberi egész nyáron át figyeltek a szabályok maradéktalan betartására. Hogy milyen eredményeket hoztak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a Jászkunságban? Cikkünkben választ adunk a kérdésre.

Fogyasztóvédelmi ellenőrzések: górcső alá kerültek a strandbüfék kínálata is

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, (NKFH) valamint a kormányhivatalok ellenőrzéseinek fő célja az volt, hogy a nyári szezonban minden vendég gondtalanul és biztonságban tölthesse el jól megérdemelt pihenését. A vizsgálatok hosszú távon hozzájárulnak a vendéglátóhelyek higiéniai színvonalának emeléséhez, valamint garantálják a fogyasztók biztonságát is.

Tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból

Az ellenőrzések eredményeiről a napokban számolt be a fogyasztóvédelmi hatóság, melyből kiderült, hogy a szakemberek az ellenőrzések során 33 vendéglátóhely működését korlátozták súlyos szabálytalanságok miatt.

Az országos ellenőrzés eredményeként 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vontak ki a forgalomból. Az esetek nyomán 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot

– számoltak be a szakemberek.

De mi a helyzet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében? Szűkebb hazánkban vajon mennyire voltak jogkövetők a vendéglátók, kereskedők? Voltak-e szabálytalanságok? Ezekkel a kérdésekkel fordultunk a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztályához.

Hol történtek fogyasztóvédelmi ellenőrzések?

– A szezonális vizsgálatok április 28-tól szeptember 15-ig zajlottak a Jászkunságban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság által elrendelt vizsgálati programok alapján folytatták ellenőrzéseiket a kormányhivatal munkatársai. Jelen voltak számos vármegyei rendezvényen, így falunapokon, majálisokon, gyermeknapi rendezvényeken is – tájékoztatták hírportálunkat a Kormányhivatal illetékesei.

Amint rámutattak: a folyamatos jelenlét eredményeként 151 ellenőrizést végeztek a fogyasztóvédelmi ellenőrök.

A rendezvényekre kitelepült árusokat, szolgáltatókat, mutatványos berendezéseket üzemeltetőket, a taxisokat, valamint a strandokra, aquaparkokba telepített vízicsúszdák, csúszdarendszerek üzemeltetőinek tevékenységét vizsgálták a fogyasztók érdekeinek és a jogszabályoknak megfelelően.