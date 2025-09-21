szeptember 21., vasárnap

Kellemetlen meglepetés

3 órája

Ha te is így jártál, nem vagy egyedül – sorra derülnek ki a szabálytalanságok, már 14 milliós bírságnál tartanak a Jászkunságban

Címkék#eredmények#ellenőr#fogyasztóvédelem#bírság

Strandbüfék és fagyizók. Ezeket vizsgálták a nyári szezonban a hatóságok, melynek revizorai feltűntek fesztiválokon, falunapokon is. Heteken át, országszerte zajlottak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések, most megmutatjuk, milyen eredményekkel zárultak a vizsgálatok a Jászkunságban.

Rimóczi Ágnes

Már április végén elkezdődtek a vizsgálatok és a hatóság szakemberi egész nyáron át figyeltek a szabályok maradéktalan betartására. Hogy milyen eredményeket hoztak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a Jászkunságban? Cikkünkben választ adunk a kérdésre.

Warsaw,,Poland,-,May,22,,2025:,Point,Of,Sale,System
Fogyasztóvédelmi ellenőrzések: górcső alá kerültek a strandbüfék kínálata is 
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, (NKFH) valamint a kormányhivatalok ellenőrzéseinek fő célja az volt, hogy a nyári szezonban minden vendég gondtalanul és biztonságban tölthesse el jól megérdemelt pihenését. A vizsgálatok hosszú távon hozzájárulnak a vendéglátóhelyek higiéniai színvonalának emeléséhez, valamint garantálják a fogyasztók biztonságát is.

Tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból

Az ellenőrzések eredményeiről a napokban számolt be a fogyasztóvédelmi hatóság, melyből kiderült, hogy a szakemberek az ellenőrzések során 33 vendéglátóhely működését korlátozták súlyos szabálytalanságok miatt.

Az országos ellenőrzés eredményeként 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vontak ki a forgalomból. Az esetek nyomán 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot

 – számoltak be a szakemberek.

De mi a helyzet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében? Szűkebb hazánkban vajon mennyire voltak jogkövetők a vendéglátók, kereskedők? Voltak-e szabálytalanságok? Ezekkel a kérdésekkel fordultunk a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztályához. 

Hol történtek fogyasztóvédelmi ellenőrzések?

– A szezonális vizsgálatok április 28-tól szeptember 15-ig zajlottak a Jászkunságban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság által elrendelt vizsgálati programok alapján folytatták ellenőrzéseiket a kormányhivatal munkatársai. Jelen voltak számos vármegyei rendezvényen, így falunapokon, majálisokon, gyermeknapi rendezvényeken is – tájékoztatták hírportálunkat a Kormányhivatal illetékesei.

Amint rámutattak: a folyamatos jelenlét eredményeként 151 ellenőrizést végeztek a fogyasztóvédelmi ellenőrök.

A rendezvényekre kitelepült árusokat, szolgáltatókat, mutatványos berendezéseket üzemeltetőket, a taxisokat, valamint a strandokra, aquaparkokba telepített vízicsúszdák, csúszdarendszerek üzemeltetőinek tevékenységét vizsgálták a fogyasztók érdekeinek és a jogszabályoknak megfelelően.

Volt szabálytalanság, ezért bírság is lett

Összesen ötvenhárom vendéglátóhelyet és huszonegy kereskedelmi egységet vizsgáltak. Több szabálytalanságot is találtak – emelték ki.

Hogy pontosan milyen problémák merültek fel?

Volt, ahol kevesebb italt adtak a vendégnek a kifizetettnél, máshol az elektronikus fizetést tiltották bizonyos összeg alatt, de előfordult az is, hogy fiatalkorúakat szolgáltak ki alkohollal

 – részletezték.

Mint megtudtuk: a jogsértések miatt nyolc vállalkozás összesen 14 millió forint bírságot kapott, és minden érintettet köteleztek a szabálytalanságok megszüntetésére.

 

 

