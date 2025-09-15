Csak hat darab van az országban, kettőt egy szolnoki férfi birtokol – így lett párja a különleges autónak – galériával, videóval

Úgy tűnik, ez a kapcsolat most tartós. A szolnoki Szabó Istvánnak meglehetősen sok autó fordult már meg a keze alatt, számos különleges veterán autó állt már a garázsában az elmúlt évtizedekben. Néhány éve azonban kitart, méghozzá egy Ford Taunus mellett. A rajongás annyira kiolthatatlan, hogy a kuriózumnak számító autónak nemrégiben társat is talált.

Önmagában is feltűnő jelenség egy Ford Taunus. A szolnoki Szabó István kettő veterán autóval is büszkélkedhet

Fotó: Mészáros János

Egy fél évszázados Mercedest nézett ki, ám a terve felülíródott. Ahogyan két éve a hírportálunkon is beszámoltunk: Mezőberényből vásárolt egy gyönyörű, bordó Ford Taunust.

– Forgalomba helyezés után, ami 1964. szeptember 22-én volt, egy ottani bádogos mester hozatta egyenesen Münchenből az autót. Ő majdnem tíz évig használta, és ott helyben adta el egy családnak. Azóta, vagyis éppen ötven éve náluk volt – mesélte a vásárlás után Szabó István. Kiderült, hogy a második tulajdonos meglehetősen fanatikus volt az autóval kapcsolatban, egy rakat alkatrészt szerzett be az évek során, amit István megkapott a jármű mellé.

Feltuningolta az első szerzeményét

– Mondhatom, jól jártam, hiszen volt, amit hasznosítottunk az autó felújításakor – mesélte a napokban. Azt is elárulta, hogy az autót gyári állapotban vásárolta, de úgy gondolta, hogy tesz némi csavart a dologba azért, hogy ne csak veteránautó találkozóra tudjon vele menni, hanem például egy-egy tuning találkozón is megmutathassa a járművet. Az autó így kapott egy kis futómű módosítást, egyedileg gyártott felnik vannak rajta.

Mondhatjuk, és a képek is bizonyítják, hogy igazán szemet gyönyörködtető lett az 1700 köbcentis, négy hengeres autó. Korából jócskán letagadhatna, de büszkén viseli, hogy 1964-ben „született".

Sok sikert hozott már a bordó szépség

Ahogyan a tulajdonosa is büszke, hiszen a bordó szépség már rengeteg örömet okozott számára.

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem nézik meg. Megcsodálják úton-útfélen. Több autóstalálkozón vettünk már részt vele – újabban már a kisfiam is nagyon éli ezt az érzést –, s büszkén mondhatom, hogy számos díjat, elismerést bezsebeltünk már – mesélte István, aki egy közelmúltbeli szolnoki találkozón már két feltűnő autót mutatott meg.