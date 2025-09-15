1 órája
Csak hat darab van az országban, kettőt egy szolnoki férfi birtokol – így lett párja a különleges autónak – galériával, videóval
Mindig van valami terve. Aki ismeri, tudja, hogy Szabó István nem nyugszik, ha autókról van szó. A szolnoki férfi, aki a veterán járművek szerelmese, most kicsit „kerítőnek is állt". A két éve vásárolt, több mint hatvan esztendős Ford Taunusát idén „kiházasította". István megmutatta a takaros menyecskét. Mondhatni: a négykerekű ara korához képest, és felújítás előtt is meglehetősen mutatós.
Úgy tűnik, ez a kapcsolat most tartós. A szolnoki Szabó Istvánnak meglehetősen sok autó fordult már meg a keze alatt, számos különleges veterán autó állt már a garázsában az elmúlt évtizedekben. Néhány éve azonban kitart, méghozzá egy Ford Taunus mellett. A rajongás annyira kiolthatatlan, hogy a kuriózumnak számító autónak nemrégiben társat is talált.
Egy fél évszázados Mercedest nézett ki, ám a terve felülíródott. Ahogyan két éve a hírportálunkon is beszámoltunk: Mezőberényből vásárolt egy gyönyörű, bordó Ford Taunust.
– Forgalomba helyezés után, ami 1964. szeptember 22-én volt, egy ottani bádogos mester hozatta egyenesen Münchenből az autót. Ő majdnem tíz évig használta, és ott helyben adta el egy családnak. Azóta, vagyis éppen ötven éve náluk volt – mesélte a vásárlás után Szabó István. Kiderült, hogy a második tulajdonos meglehetősen fanatikus volt az autóval kapcsolatban, egy rakat alkatrészt szerzett be az évek során, amit István megkapott a jármű mellé.
Feltuningolta az első szerzeményét
– Mondhatom, jól jártam, hiszen volt, amit hasznosítottunk az autó felújításakor – mesélte a napokban. Azt is elárulta, hogy az autót gyári állapotban vásárolta, de úgy gondolta, hogy tesz némi csavart a dologba azért, hogy ne csak veteránautó találkozóra tudjon vele menni, hanem például egy-egy tuning találkozón is megmutathassa a járművet. Az autó így kapott egy kis futómű módosítást, egyedileg gyártott felnik vannak rajta.
Mondhatjuk, és a képek is bizonyítják, hogy igazán szemet gyönyörködtető lett az 1700 köbcentis, négy hengeres autó. Korából jócskán letagadhatna, de büszkén viseli, hogy 1964-ben „született".
Sok sikert hozott már a bordó szépség
Ahogyan a tulajdonosa is büszke, hiszen a bordó szépség már rengeteg örömet okozott számára.
– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem nézik meg. Megcsodálják úton-útfélen. Több autóstalálkozón vettünk már részt vele – újabban már a kisfiam is nagyon éli ezt az érzést –, s büszkén mondhatom, hogy számos díjat, elismerést bezsebeltünk már – mesélte István, aki egy közelmúltbeli szolnoki találkozón már két feltűnő autót mutatott meg.
Még egy Ford Taunus került a garázsba
– Van egy budapesti veteránautós ismerősöm, aki Land Rover terepjárókat újít fel és gyűjt. Ausztriában egy kis faluban bukkant új szerzeményére. Amikor azzal kapcsolatban megegyezett az eladóval, az mutatott neki egy „pajtaleletet". Szó szerint egy mezőgazdasági csűrben volt letéve ez a Taunus. A cimborám hívott, küldött fotókat az autóról, mondván, engem érdekelhet. Hát érdekelt... – mondta el mosolyogva István az új szerzeménye mellett állva.
A legalább annyira szép, mint a bordó, de talán még gyönyörűbb színű Fordot szintén gyári állapotban vette meg, s mint mondta: ez így is marad.
– Természetesen volt és van, sőt még lesz is vele munka. Megújultak a futómű alkatrészei, a lengéscsillapító, a kormányzáshoz, rugózáshoz kapcsolódó alkatrész is. Új kipufogórendszere is van már. Vár még rá némi karosszéria kozmetika, és a motorteret rendbe kell tenni – sorolja István.
Az azonban már így is tény, hogy figyelemfelkeltő darab az 66-os évjáratú, padlóváltós kék autó, ami bordó társán is túl tesz, hiszen 2000 köbcentis és V6-os motor van benne. Különlegességét tetőzi, hogy az autó színével megegyező a műszerfal és a kormány színe, valamint a kárpitozás is gyári még.
Tudomásom szerint jelenleg hat darab ilyen autó van az országban, ebből kettő nálam van. Úgy tudom, ez is egyedülálló, de ha nem így van, akkor szeretettel és örömmel várom a hozzám hasonló megszállott jelentkezését. Nálam ugyanis elfér három is...
– tette hozzá nevetve Szabó István.
Szabó István Ford TaunusaiFotók: Mészáros János
Egy motor is szerepel a bakancslistáján
És ha ez még nem lenne elég, azt is elárulta, hogy most két kerék felé kacsingat. Jövőre kerek évfordulót ünnepel, s meglepné magát egy gyerekkori álommal. Egy Honda Goldwing motor a legújabb kiszemelt, ha minden a terv szerint alakul, a jármű Svédországból érkezik majd.
De erről majd később...