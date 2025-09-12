Lezárások jönnek Szolnok belvárosában – mutatjuk, hol és mikor

Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani 2025. szeptember 13-án, Szolnok belvárosában – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Szolnok belvárosában

A forgalomkorlátozás 13:00 és 20:00 óra között lesz érvényben, a Kossuth tér és a Szent István király utca közötti útszakaszon, a Baross Gábor utca vonalán. A rendőrség tájékoztatása szerint időszakosan félpályás, illetve teljes útlezárás is előfordulhat a rendezvény idején. A hatóság arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel, türelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszokat a megadott időszakban.