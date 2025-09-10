szeptember 10., szerda

Megszólalt a rendőrség: ezért állnak összetörve a közlekedést segítő eszközök a szolnoki városrészben

Címkék#forgalomtechnika#tükör#rongálás

Nagyon sok esetben hasznosak, hiszen a nehezen belátható helyeken megkönnyítik a közlekedést. Több forgalomtechnikai tükör van a Kertvárosban is. A közelmúltban több eszköz is megrongálódott a szolnoki városrészben. Vandálság vagy figyelmetlenség okozta a bajt? Erre keresik a választ a környéken élők.

Rimóczi Ágnes

A közlekedőknek nagy segítség, valakinek mégis az útjában volt az a forgalomtechnikai tükör, mely most összetörve áll a Kertvárosban a Holt-Tisza partján. A szolnoki városrészben nem ez az egyetlen eszköz, mely megrongálódott.

forgalomtechnikai tükör rongál Szolnok Kertváros
Összetörve áll a forgalomtechnikai tükör a Kertváros egyik lehajtó útjánál
Forrás: Kertváros (Szolnok) lakóközössége Facebook-csoport

Összetörve áll a forgalomtechnikai tükör

Vajon mi késztet valakit ilyen tettre? Ezt a kérdést tette fel egy hölgy a Kertváros (Szolnok) lakóközössége elnevezésű Facebook-csoportban, miután képeket készített több megrongálódott forgalomtechnikai tükörről. A fotókat megosztotta a közösségi oldalon, a képek mellé kérdést intézett a környéken élőkhöz: hogyan és hol lehetne fellépni a vandálok ellen, akik tönkretették azokat a közlekedési tükröket, amiknek a balesetek megelőzésében alapvető szerepe van.

A poszt alatt nagyon sokan fejezték ki nemtetszésüket, felháborodásukat.

Többen arra mutattak rá, hogy ezen a problémán egy dolog segítene, méghozzá az, ha lennének a területen térfigyelő kamerák.

Amint a hozzászólók írják: volt már rá példa, hogy egy, a városrészben lakó férfi a saját költségén javíttatott meg egy ilyen tükröt.

Figyelmetlenség és vandál cselekedet?

Az üggyel kapcsolatban a rendőrségnél érdeklődtünk: történt-e bejelentés, vizsgálódnak-e?

– A szolnoki Debreceni út és Holt-Tiszapart út kereszteződésél lévő forgalomtechnikai tükröt feltételezhetően egy arra közlekedő magasabb építésű jármű (tehergépkocsi) rongálhatta meg közlekedése során. Az ügyben a Szolnoki Rendőrkapitányság közúti közlekedés szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés miatt folytat eljárást ismeretlen elkövetővel szemben – válaszolta kérdésünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Sipos-Kácsor Andreától megtudtuk: a Holt-Tiszapart út és Árnyas utca kereszteződésében lévő forgalomtechnikai tükör rongálódásának kapcsán a Szolnoki Rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysértés (szándékos rongálás) elkövetése miatt folytat előkészítő eljárást, ismeretlen elkövetővel szemben.

rongálás tükör
A Holt-Tiszapart út és Árnyas utca kereszteződésében is meglett a baj
Forrás: Kertváros (Szolnok) lakóközössége Facebook-csoport

Időközben kiderült: a Kertváros másik részén, a 4-es főúti felüljárónál az alagútnál lévő tükör sem úszta meg, az is összetörött valamilyen módon.

Az önkormányzattól is tájékoztatást várunk

A rendőrség tájékoztatás szerint a forgalomtechnikai tükröket az önkormányzat helyezi ki az adott útkereszteződéshez, az útszakasz beláthatóságának megsegítése érdekében.

Ezért a történtekkel kapcsolatban kérdéseket intéztünk a szolnoki önkormányzathoz is. Amint válaszolnak felvetéseinkre az illetékesek, tájékoztatjuk olvasóinkat, elsősorban a városrészben élőket.

 

 

