Nemsokára kicserélik a forgalomtechnikai tükröket a szolnoki városrészben

A közelmúltban több forgalomtechnikai tükör megrongálódott Szolnokon a Kertvárosban. A helyiek mérgelődnek, hiszen az eszközök nagy segítséget nyújtanak a közlekedőknek. Persze csak ha épek.

Itt még törve, de nemsokára megújulva áll majd a helyén ez a forgalomtechnikai tükör a Kertvárosban

Forrás: Facebook

A Kertváros (Szolnok) lakóközössége elnevezésű Facebook-csoportban látott napvilágot több kép, melyek arról tanúskodnak, hogy több közlekedést segítő tükör is megrongálódott. A közösségi platformon sokan fejezték ki nemtetszésüket. Az esettel kapcsolatban megszólalt a rendőrség, hírportálunkon arról is beszámoltunk, hogy a hatóság nyomoz.

A rendőrség arról is tájékoztatott, hogy a forgalomtechnikai tükröket az önkormányzat helyezi ki az adott útkereszteződéshez, az útszakasz beláthatóságának megsegítése érdekében.

Tudnak a problémáról, s már intézkedtek

A történtekkel kapcsolatban kérdéseket intéztünk a szolnoki önkormányzathoz, ahol a következőképpen reagáltak:

– Az utak és a kapcsolódó forgalomtechnikai eszközök állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük, így számunkra is ismert a Holt-tiszapart úton lévő forgalomtechnikai tükrök állapota – olvasható a Polgármesteri Kabinet levelében.

Amint az illetékesek írták: a tükrök cseréjét megrendelték a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-től. A tükrök közlekedésbiztonságban betöltött szerepét figyelembe véve kérték a kivitelezőtől azok mielőbbi cseréjét.

– Feltételezzük, hogy rongálás történt. Ezért az esetek nem maradnak következmény nélkül, a rendőrségi feljelentést megtesszük – hangsúlyozták.

Hozzátették, a közelmúltban a 442-es és 4-es főút különszintű csomópontjánál a kerékpáros alagutak környezetében volt szükséges a tükrök cseréje. Ezen tükrök cseréje 2025 szeptemberben megtörtént.

Vigyázzunk minden forgalomtechnikai tükörre!

Megtudtuk továbbá, hogy Szolnok város kezelésébe tartozó közterületeken tizenkilenc darab forgalomtechnikai tükör fenntartásáról gondoskodnak.

– Egy forgalomtechnikai tükör cseréje százezres nagyságrendű kiadást jelent az önkormányzatnak. Ezért kérjük a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek ezen eszközök állapotára – emelték ki az önkormányzat illetékesei.