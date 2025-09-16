Most érdemes venni ezt a szupergyümölcsöt, rengeteg energiát ad és a bőröd is hálás lesz érte

Kihagyhatatlan akciókat kínál az Aldi szeptember 18-tól. Számos terméket óriási kedvezménnyel vásárolhatunk meg. Ilyen például a füge is. Ha ezt vennénk, akkor mindenképpen térjünk be a Jászkunságban is több településen jelenlévő áruházlánc boltjaiba.

A füge igazi csodaszer. Most akciósan vásárolhatunk ilyen gyümölcsöt

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A füge szinte mindenre jó

Hogy miért érdemes fügét fogyasztani? Mert javítja az emésztést, köptetőként is ismert, csillapítja a szájban lévő afták fájdalmát. Természetesen gazdag vitaminokban (A-, B1-, B2-, C) és ásványi anyagokban (kalcium, kálium, magnézium, nátrium, vas), energiát ad, javítja a koncentrációt, külsőleg bőrápoló, feszesíti és táplálja a bőrt.

Kihagyhatatlan akcióval csalogatnak

Ezek alapján ugye elgondolkodtató, hogy időnként együnk ilyen „csodagyümölcsöt". De füge azért nem terem minden kertben ebben a térségben – mondhatjuk. Igaz – bár a klímaváltozás miatt egyre inkább elterjed –, de ezen a héten elég egy Aldiba betérni, hogy érezhessük és élvezhessük a füge jótékony hatását.

A gyümölcs ugyanis nagyon kedvezményes. Míg más áruházakban a füge darabja 100 forint akciósan, csütörtöktől az Aldi nagyon kedvezményes áron kínálja.

Egy fél kilós csomagért csupán 899 forintot kell fizetnünk.

Ha mégis más gyümölcsöt választanánk, megtehetjük, hiszen kedvezményesen juthatunk ízletes szőlőhöz és a körtéhez is.