1 órája
Csodával hathat a szervezetünkre ez a gyümölcs, ám nagy bajt is okozhat
Őszi szenzáció a piacokon és a kertekben az a gyümölcs, amelyet sokan még mindig egzotikumnak tartanak, valójában azonban egyre közelebb kerül a mindennapjainkhoz. A füge ma már nemcsak mediterrán különlegesség, hanem hazai sikertermés is lehet, ám miközben édes íze és jótékony hatásai miatt sokan rajonganak érte, nem árt óvatosnak lenni vele, mert túlzásba vitt fogyasztása kellemetlen következményekkel járhat, és bajt okozhat. Mutatjuk hogyan!
A füge elsősorban a Földközi-tenger vidékén és más mediterrán, szubtrópusi éghajlatú területeken honos, de a forró nyarak miatt Magyarországon is sikerrel termesztik, és egyre népszerűbb. Azt tudjuk, hogy nagyon egészséges, a szervezetre sok szempontból jótékony hatása van. Nem árt azonban arról sem megfeledkezni, hogy ez a kedvelt gyümölcs nagy bajt is okozhat.
A füge kívül és belül is hatékony
Ízletes, és rendkívül gazdag tápanyagokban, jótékony hatással van a szervezetre. Amint arról korábban beszámoltunk: a füge magas rosttartalmú, segíti az emésztést és támogatja a bélrendszer egészségét. A szív- és érrendszer védelmében is fontos szerepet játszik. Káliumtartalma segít szabályozni a vérnyomást, míg antioxidánsai csökkentik a gyulladást és az oxidatív stresszt.
- A rendszeres fügefogyasztás hozzájárulhat a koleszterinszint csökkentéséhez, ezáltal mérsékelve a szívbetegségek kockázatát.
- A vércukorszint szabályozásában is segíthet, különösen friss formájában, lassan emeli meg a vércukorszintet, rostjai pedig lassítják a cukrok felszívódását.
- A csontok és fogak egészségére is jótékony hatást gyakorol a füge, hiszen jelentős mennyiségben tartalmaz kalciumot, magnéziumot és foszfort. K-vitamin tartalma pedig segíti a kalcium beépülését a csontokba.
- A szépségápolásban is megállja a helyét: C-vitamin tartalma serkenti a kollagéntermelést, ami hozzájárul a bőr rugalmasságához és fiatalos megjelenéséhez.
Azonban bajt is okozhat a csodanövény
Talán nem is gondolnánk, hogy mindezek ellenére vigyázni kell ezzel a gyümölccsel, mert akár fitofotodermatitiszt okozhat, ami tulajdonképpen fényhatásra kialakuló, napégéshez hasonlító bőrgyógyászati betegség. Erről számolt be az Allergiaközpont című szakportál, ahol a Journal of the International Society for Burn Injuries, 25 éves pórul járt egyetemistáról szóló cikkét szemlézték. Ebből kiderül, hogy a fiatal házilag készített napozókrémet, a főzet elkészítéséhez pedig fügelevelet használt. fügelevelet használt a főzet elkészítéséhez. A férfi a főzet felkenését követően három órát tartózkodott napon. A bőrén ezt követően napégéshez hasonló tünetek jelentkeztek, de ezek a következő 48 órában annyira felerősödtek, hogy kórházba került, ahol tizenegy napot töltött el – olvasható a portálon.
Mint írják: egy másik esetben egy 36 éves nőnél jelentkeztek hasonló tünetek, szintén a házi fügelevél főzet miatt. A nő egy magazinban olvasta a receptet, melyet az ott leírt módon készített el olívaolaj és alkohol hozzáadásával. Ezt követően nyolc órát töltött a napon, ahol másodfokú égési sérülést szenvedett és 26 nap múlva hagyhatta el a kórházat.
A citrom és a lime is veszélyes lehet
Az oldalon arról is írnak, hogy a citrusfélék is okozhatnak ilyen problémát. Az állítást alátámasztják néhány történettel. Egy hölgy két nap után fordult orvoshoz, egyre rosszabbodó tüneteivel. A kézfején és alkarján kezdetben duzzanat, ödéma jelentkezett, majd vörös, fájdalmas, szabálytalan alakú foltok alakultak ki. A vizsgálat közben a beteg elmondta, hogy a tünetek jelentkezése előtt lime pitét sütött, amelyhez több gyümölcsöt is kézzel facsart a tésztába. Ezt követően gyalog indult útnak szép, napsütéses időben. Panaszai a napfény hatására, néhány órával később kezdődtek.
Szintén a citrusfélék okoztak kellemetlen tüneteket annál a 23 éves nőnél, aki a strandon mojito koktélokat készített, majd három nappal később fájdalmas, vörös foltokkal a testén kért orvosi segítséget. A New England Journal of Medicine hasábjain közölt cikkből kiderül, hogy tüneteit a koktél készítéséhez használt lime okozta.
A diagnózishoz fontos tudni a körülményeket
A tünetek megjelenéséért egy fényérzékenységet okozó anyag, a furokumarin a felelős. Ha ez az anyag a bőrre jut, a napfény hatását felerősíti és leégéshez hasonló tüneteket okoz: a bőr kipirosodik, viszket, fájdalmas hólyagok jelennek meg rajta.
A súlyosabb tünetek általában a növénnyel történt érintkezést követő 24 órában alakulnak ki, majd az ezt követő 2-3 napban rendszerint tovább fokozódnak.
Dr. Garaczi Edina allergológus-bőrgyógyász, a Budai Allergiaközpont orvosa az Allergiakozpont.hu-nak úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy a felsoroltak mellett több, a kiskertekben előforduló növény is okozhat hasonló tüneteket. A leggyakrabban a petrezselyem, a zeller és egyéb gyomnövények által kiváltott panaszokkal találkozik a rendeléseken.
A betegek a legtöbbször nem tudják, hogy mi okozza a panaszaikat, ezért lényeges, hogy részletesen átbeszéljük a körülményeket. Fontos, hogy a tüneteket okozó növényeket, zöldségeket a későbbiekben is kerüljék és direkt napfényen már a kora tavaszi napsütésben se kertészkedjenek
– hangsúlyozta a szakember.
Most érdemes venni ezt a szupergyümölcsöt, rengeteg energiát ad és a bőröd is hálás lesz érte