Csodával hathat a szervezetünkre ez a gyümölcs, ám nagy bajt is okozhat

A füge elsősorban a Földközi-tenger vidékén és más mediterrán, szubtrópusi éghajlatú területeken honos, de a forró nyarak miatt Magyarországon is sikerrel termesztik, és egyre népszerűbb. Azt tudjuk, hogy nagyon egészséges, a szervezetre sok szempontból jótékony hatása van. Nem árt azonban arról sem megfeledkezni, hogy ez a kedvelt gyümölcs nagy bajt is okozhat.

A füge egy igazi csodanövény, ám nagy bajt okozhat bizonyos körülmények között

Fotó: Illusztráció / Bencsik Ádám (MW archív)

A füge kívül és belül is hatékony

Ízletes, és rendkívül gazdag tápanyagokban, jótékony hatással van a szervezetre. Amint arról korábban beszámoltunk: a füge magas rosttartalmú, segíti az emésztést és támogatja a bélrendszer egészségét. A szív- és érrendszer védelmében is fontos szerepet játszik. Káliumtartalma segít szabályozni a vérnyomást, míg antioxidánsai csökkentik a gyulladást és az oxidatív stresszt.

A rendszeres fügefogyasztás hozzájárulhat a koleszterinszint csökkentéséhez, ezáltal mérsékelve a szívbetegségek kockázatát.

A vércukorszint szabályozásában is segíthet, különösen friss formájában, lassan emeli meg a vércukorszintet, rostjai pedig lassítják a cukrok felszívódását.

A csontok és fogak egészségére is jótékony hatást gyakorol a füge, hiszen jelentős mennyiségben tartalmaz kalciumot, magnéziumot és foszfort. K-vitamin tartalma pedig segíti a kalcium beépülését a csontokba.

A szépségápolásban is megállja a helyét: C-vitamin tartalma serkenti a kollagéntermelést, ami hozzájárul a bőr rugalmasságához és fiatalos megjelenéséhez.

Azonban bajt is okozhat a csodanövény

Talán nem is gondolnánk, hogy mindezek ellenére vigyázni kell ezzel a gyümölccsel, mert akár fitofotodermatitiszt okozhat, ami tulajdonképpen fényhatásra kialakuló, napégéshez hasonlító bőrgyógyászati betegség. Erről számolt be az Allergiaközpont című szakportál, ahol a Journal of the International Society for Burn Injuries, 25 éves pórul járt egyetemistáról szóló cikkét szemlézték. Ebből kiderül, hogy a fiatal házilag készített napozókrémet, a főzet elkészítéséhez pedig fügelevelet használt. fügelevelet használt a főzet elkészítéséhez. A férfi a főzet felkenését követően három órát tartózkodott napon. A bőrén ezt követően napégéshez hasonló tünetek jelentkeztek, de ezek a következő 48 órában annyira felerősödtek, hogy kórházba került, ahol tizenegy napot töltött el – olvasható a portálon.