Itt a lehetőség, kedvezményes áron juthatunk be a legnépszerűbb gyógyfürdőkbe

Számos fürdőben augusztus végével véget ért a főszezon és új időszámítás kezdődött szeptember elejével. Ez jellemzően a jegyárakat is érinti. Utánajártunk, mi változott vármegyénk fürdőiben.

Bátori Attila

A nyári strandszezon után az utószezonban egyes termálfürdők kedvezményes jegyeket kínálnak. Ez sok helyen szűkebb medencekínálatot is jelenthet. 

Szetpember 1-től új időszámítás kezdődött a fürdőkben
A népszerű Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ is változtatott a jegyárakon. Fotó:  Mészáros János / Forrás: MW-archív

A térség fürdőiben is változtak a jegyárak?

A térségben két népszerű fürdő is található, ezért adja magát a kérdés, hogy vajon nálunk is módosultak-e a belépőárak. A hetven éve üzemelő Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ honlapját átnézve kijelenthető, náluk is megváltoztak az árak augusztus után. Igaz, Cserkeszőlőn még a szeptember is főszezonnak számít, ennek ellenére olcsóbban juthatunk be a fürdőbe, mint a nyári kiemelt hónapokban, azaz júliusban és augusztusban. Szeptember 1-től a felnőtt jegy ára 4600 helyett 4400 forintba, a diák és nyugdíjas belépő 3650 helyett 3500 forintba kerül.

Az Abonyi Városi Termál- és Strandfürdő is kedvezményes áron kínálja a jegyeket szeptembertől. A felnőtt jegy 2100 forintba, a diák és nyugdíjas jegy 1500 forintba kerül, a gyermek belépő 1000 forintba kerül. A nyugodt környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is – olvasható a Facebook-oldalukon.

Idén ünnepelte hetvenedik évét Cserkeszőlő fürdője

Hetven éve töretlen a népszerűsége az Alföld szívében fekvő fürdővárosnak, amely generációk óta kínál felüdülést kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Cserkeszőlő fürdőjében ünnepélyes körülmények között avattak táblát májusban.
 

Cserkeszőlő fürdő táblaavatás

Fotók: Mészáros János

 

