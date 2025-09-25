Nyomós okból zárnak le két medencét a népszerű fürdőben

A méltán népszerű Berekfürdői Gyógy-és Strandfürdő nemcsak nyári felfrissülésre nyújt lehetőséget, hanem termálvizének köszönhetőn egész évben várja a kikapcsolódásra vágyókat. Többféle hőmérsékletű gyógyvize a mozgásszervi panaszok enyhítésére ideális, a fürdő medencéiről pedig elmondható, hogy több mint felében termálvíz van.

A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő két medencéjét lezárják

Fotó: Illusztráció / Forrás: https://furdo.berekfurdo.hu/

Elárulta a fürdő, miért szükséges a leállás

A fürdő közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint a Gyógymedence I. és II. („Öreggyógy”) 2025. 09. 29 – 2025. 10. 05. között nem üzemel. Mint posztjukban írták, a leállásra karbantartás miatt van szükség.