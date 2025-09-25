szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jászkunság

1 órája

Nyomós okból zárnak le két medencét a népszerű fürdőben

Címkék#karbantartás#Berekfürdői Gyógy-és Strandfürdő#medence

Két medencét is üzemen kívül helyeznek a Jászkunság egyik kedvelt fürdőjében. Hogy erre mi miatt van szükség, arra cikkünk ad választ.

Szoljon.hu

A méltán népszerű Berekfürdői Gyógy-és Strandfürdő nemcsak nyári felfrissülésre nyújt lehetőséget, hanem termálvizének köszönhetőn egész évben várja a kikapcsolódásra vágyókat. Többféle hőmérsékletű gyógyvize a mozgásszervi panaszok enyhítésére ideális, a fürdő medencéiről pedig elmondható, hogy több mint felében termálvíz van.

nyári fürdőzés
A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő két medencéjét lezárják
Fotó: Illusztráció / Forrás: https://furdo.berekfurdo.hu/

Elárulta a fürdő, miért szükséges a leállás

A fürdő közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint a Gyógymedence I. és II. („Öreggyógy”) 2025. 09. 29 – 2025. 10. 05. között nem üzemel. Mint posztjukban írták, a leállásra karbantartás miatt van szükség.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu