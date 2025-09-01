Behívatták a rendőrségre Furkó Kálmán özvegyét, nagy fordulatot vett a leégett edzőterem ügye

Ez év június 28-ról 29-re virradóra tűz martalékává lett a legendás nyolcdanos karatemester dódzsója Szolnokon. Furkó Kálmán leégett edzőterme korábban a sportág hazai és nemzetközi fellegvára, valamint a város szimbóluma volt.

Furkó Kálmán leégett edzőterme ma méltatlan emléke a legendás karatemesternek

Fotó: Mészáros Géza

Furkó Kálmán leégett edzőterme a Széchenyi városrész mementója

A szolnoki Banzai Kyokushin Karate Kai szervezésében ez év június 28-án rendezték meg a tiszaligeti Városi Sportcsarnokban a Nyílt Kyokushin Karate Világbajnokságot, egyben a IV. Shihan Furkó Kálmán Emlékversenyt és a 40. Szolnok Kupát. Alighogy örvendetesen befejeződött a nagyszabású nemzetközi viadal, máris koromfüstös tragédia árnyalta be a sikeres nap éjjelét. Meg nem erősített információk szerint a dódzsó közvetlen szomszédságában álló kicsiny faházban tüzet gyújtó hajléktalanok miatt kapott lángra először a kisebb, majd a nagyobb épület. Az előző teljesen porrá lett, utóbbinak egyharmada égett le, viszont teljes egésze használhatatlanná vált, lebontásra ítéltetett.

A használhatatlanná vált szolnoki dódzsó bejárata leláncolva, az ajtó üvegei betörve. Csupán egy gyászszalag jelzi az épület hajdani tulajdonosának ismertségét, nagyságát

Fotó: Mészáros Géza

A tűzeset utáni időszakban Furkóné Marczis Judit, a 2021. augusztus 3-án 74 évesen elhunyt sportlegenda özvegye napokig a még használható tárgyakat igyekezett kimenteni az elszenesedett épületből, mikor is az egyik délelőtt az egyik szállításra váró értéket, egy nagyobb méretű ventilátort pár másodperc alatt loptak el az edzőterem ajtaja elől.

Furkó Kálmán mementója lett egykori dódzsója

Fotó: Mészáros Géza

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a szemben található Forrás Áruház biztonsági kamerája remekül működött, így az rögzítette a bűncselekmény tényét.

A lopást természetesen bejelentette a Szolnoki Rendőrkapitányságra Judit asszony, így az eljárás hivatalosan is megindult. A nyomozás pedig kiderítette, hogy a Forrás Áruház egyik vásárlója volt a tettes. A kamerafelvételek szerint egy pár és egy kislány jött ki az üzletből, kocsiba szálltak. A nő által vezetett jármű elindult, majd megállt és hátratolatott az edzőterem ajtajáig, ahol a pár férfi tagja kiszállt, és a kocsiba rejtette a ventilátort.

A rendőrség a jármű rendszáma alapján találta meg a tettespárt, akik a kihallgatásukon beismerték a lopást. A ventilátort Judit asszony a közelmúltban visszakapta, és bár nem várta a pár bocsánatkérését, ám azok ellen a büntetőeljárás hivatalból megindult…