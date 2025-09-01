1 órája
Behívatták a rendőrségre Furkó Kálmán özvegyét, nagy fordulatot vett a leégett edzőterem ügye
A szolnoki „Szikla” özvegyét, Furkóné Marczis Juditot nemrégen kétszer is behívatták a Szolnoki Rendőrkapitányságra. Egy olyan hírt közöltek vele, mely által ugyan nem épül újjá Furkó Kálmán leégett edzőterme, viszont egyik bosszankodásának véget vethet.
Ez év június 28-ról 29-re virradóra tűz martalékává lett a legendás nyolcdanos karatemester dódzsója Szolnokon. Furkó Kálmán leégett edzőterme korábban a sportág hazai és nemzetközi fellegvára, valamint a város szimbóluma volt.
Furkó Kálmán leégett edzőterme a Széchenyi városrész mementója
A szolnoki Banzai Kyokushin Karate Kai szervezésében ez év június 28-án rendezték meg a tiszaligeti Városi Sportcsarnokban a Nyílt Kyokushin Karate Világbajnokságot, egyben a IV. Shihan Furkó Kálmán Emlékversenyt és a 40. Szolnok Kupát. Alighogy örvendetesen befejeződött a nagyszabású nemzetközi viadal, máris koromfüstös tragédia árnyalta be a sikeres nap éjjelét. Meg nem erősített információk szerint a dódzsó közvetlen szomszédságában álló kicsiny faházban tüzet gyújtó hajléktalanok miatt kapott lángra először a kisebb, majd a nagyobb épület. Az előző teljesen porrá lett, utóbbinak egyharmada égett le, viszont teljes egésze használhatatlanná vált, lebontásra ítéltetett.
A tűzeset utáni időszakban Furkóné Marczis Judit, a 2021. augusztus 3-án 74 évesen elhunyt sportlegenda özvegye napokig a még használható tárgyakat igyekezett kimenteni az elszenesedett épületből, mikor is az egyik délelőtt az egyik szállításra váró értéket, egy nagyobb méretű ventilátort pár másodperc alatt loptak el az edzőterem ajtaja elől.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a szemben található Forrás Áruház biztonsági kamerája remekül működött, így az rögzítette a bűncselekmény tényét.
A lopást természetesen bejelentette a Szolnoki Rendőrkapitányságra Judit asszony, így az eljárás hivatalosan is megindult. A nyomozás pedig kiderítette, hogy a Forrás Áruház egyik vásárlója volt a tettes. A kamerafelvételek szerint egy pár és egy kislány jött ki az üzletből, kocsiba szálltak. A nő által vezetett jármű elindult, majd megállt és hátratolatott az edzőterem ajtajáig, ahol a pár férfi tagja kiszállt, és a kocsiba rejtette a ventilátort.
A rendőrség a jármű rendszáma alapján találta meg a tettespárt, akik a kihallgatásukon beismerték a lopást. A ventilátort Judit asszony a közelmúltban visszakapta, és bár nem várta a pár bocsánatkérését, ám azok ellen a büntetőeljárás hivatalból megindult…
Judit asszony ezt a „csekély” bosszúságot már szinte el is feledte. Jelenleg Szolnok polgármesterének és a közgyűlésének az ígéretét várja beteljesülni, miszerint új karatecentrumot hoznak létre az elpusztult helyén. A leégett edzőterem ugyanis önkormányzati telken áll, engedélyek hiányában hosszú hetek óta a bontást nem lehet elindítani, az új edzőközpont alapjait pedig lerakni...
Tűzoltóautók vették körül a törvényszék épületét, a nézelődőket eltávolították a közelből
Szolnok csendes zugában áll a látványosság, ami genfi testvérének szépségét is messze felülmúlja