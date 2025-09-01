szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szolnok

1 órája

Behívatták a rendőrségre Furkó Kálmán özvegyét, nagy fordulatot vett a leégett edzőterem ügye

Címkék#szolnoki rendőrkapitányság#dodzsó#tűz#épület

A szolnoki „Szikla” özvegyét, Furkóné Marczis Juditot nemrégen kétszer is behívatták a Szolnoki Rendőrkapitányságra. Egy olyan hírt közöltek vele, mely által ugyan nem épül újjá Furkó Kálmán leégett edzőterme, viszont egyik bosszankodásának véget vethet.

Mészáros Géza

Ez év június 28-ról 29-re virradóra tűz martalékává lett a legendás nyolcdanos karatemester dódzsója Szolnokon. Furkó Kálmán leégett edzőterme korábban a sportág hazai és nemzetközi fellegvára, valamint a város szimbóluma volt.

Furkó Kálmán leégett edzőterme
Furkó Kálmán leégett edzőterme ma méltatlan emléke a legendás karatemesternek
Fotó: Mészáros Géza

Furkó Kálmán leégett edzőterme a Széchenyi városrész mementója

A szolnoki Banzai Kyokushin Karate Kai szervezésében ez év június 28-án rendezték meg a tiszaligeti Városi Sportcsarnokban a Nyílt Kyokushin Karate Világbajnokságot, egyben a IV. Shihan Furkó Kálmán Emlékversenyt és a 40. Szolnok Kupát. Alighogy örvendetesen befejeződött a nagyszabású nemzetközi viadal, máris koromfüstös tragédia árnyalta be a sikeres nap éjjelét. Meg nem erősített információk szerint a dódzsó közvetlen szomszédságában álló kicsiny faházban tüzet gyújtó hajléktalanok miatt kapott lángra először a kisebb, majd a nagyobb épület. Az előző teljesen porrá lett, utóbbinak egyharmada égett le, viszont teljes egésze használhatatlanná vált, lebontásra ítéltetett.

Furkó Kálmán leégett edzőterme
A használhatatlanná vált szolnoki dódzsó bejárata leláncolva, az ajtó üvegei betörve. Csupán egy gyászszalag jelzi az épület hajdani tulajdonosának ismertségét, nagyságát
Fotó: Mészáros Géza

A tűzeset utáni időszakban Furkóné Marczis Judit, a 2021. augusztus 3-án 74 évesen elhunyt sportlegenda özvegye napokig a még használható tárgyakat igyekezett kimenteni az elszenesedett épületből, mikor is az egyik délelőtt az egyik szállításra váró értéket, egy nagyobb méretű ventilátort pár másodperc alatt loptak el az edzőterem ajtaja elől.

Furkó Kálmán leégett edzőterme
Furkó Kálmán mementója lett egykori dódzsója
Fotó: Mészáros Géza

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a szemben található Forrás Áruház biztonsági kamerája remekül működött, így az rögzítette a bűncselekmény tényét.

A lopást természetesen bejelentette a Szolnoki Rendőrkapitányságra Judit asszony, így az eljárás hivatalosan is megindult. A nyomozás pedig kiderítette, hogy a Forrás Áruház egyik vásárlója volt a tettes. A kamerafelvételek szerint egy pár és egy kislány jött ki az üzletből, kocsiba szálltak. A nő által vezetett jármű elindult, majd megállt és hátratolatott az edzőterem ajtajáig, ahol a pár férfi tagja kiszállt, és a kocsiba rejtette a ventilátort.

A rendőrség a jármű rendszáma alapján találta meg a tettespárt, akik a kihallgatásukon beismerték a lopást. A ventilátort Judit asszony a közelmúltban visszakapta, és bár nem várta a pár bocsánatkérését, ám azok ellen a büntetőeljárás hivatalból megindult…

Furkó Kálmán leégett edzőterme
Önkormányzati tulajdonú telken áll a leégett faház, amelyet engedélyek híján lebontani sem lehet, de a helyére újat építeni sem 
Fotó: Mészáros Géza

Judit asszony ezt a „csekély” bosszúságot már szinte el is feledte. Jelenleg Szolnok polgármesterének és a közgyűlésének az ígéretét várja beteljesülni, miszerint új karatecentrumot hoznak létre az elpusztult helyén. A leégett edzőterem ugyanis önkormányzati telken áll, engedélyek hiányában hosszú hetek óta a bontást nem lehet elindítani, az új edzőközpont alapjait pedig lerakni...

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu