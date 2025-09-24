Itt a fűtési szezon! Mutatjuk, mit kell tenniük a lakóknak, hogy ne fázzanak

Közeledik a fűtési szezon. Az időjárástól függ, hogy mikor kapcsolják be a radiátorokat a vármegyeszékhelyen.

Fűtési szezon: az időjárás diktál, mikor melegszenek a radiátorok a szolnoki lakásokban

Forrás: MW Archív

Fűtési szezon: az időjárás diktál

A fűtési szolgáltatás elindításáról tett közzé tájékoztatást az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. Amint a cég honlapján olvasható: a vonatkozó városi rendelet alapján a szeptember 15-től október 15-ig terjedő időszakban a fűtési szolgáltatást városi szinten elindítják, amint a napi átlaghőmérséklet 10 Celsius-fok alá csökken, vagy két egymást követő napon át 12 fok alatt marad.

A rendelet értelmében legkésőbb október 15-től elindítják a fűtési szolgáltatást városi szinten.

Lehet kérni, ha fáznak a lakók

– Az időjárási körülményektől függetlenül a szeptember 15. és október 15. közötti időszakban a társasházak közös képviselői (felhatalmazással rendelkező megbízottjai) írásban jelezhetik a távhőszolgáltató felé a szolgáltatás elindítására vonatkozó kérésüket, melyet a rendelkezésre álló műszaki feltételek alapján, valamint a vonatkozó városi rendelet betartásával tudunk teljesíteni – közölték a MVM OTSZ Zrt. Szolnoki üzemegység illetékesei.

Ezt kell tennünk, hogy működjön

A szakemberek felhívták az ügyfelek, illetve a közös képviselők figyelmét, hogy a távfűtés zavartalan elindításának elősegítése érdekében már a fűtési szolgáltatás megkezdése előtt állítsák a radiátorszelepeket teljesen nyitott (5-ös) állásba.

Munkatársaink az előzetes légtelenítési feladatokat kizárólag így tudják elvégezni

– magyarázták.

Hozzátették: a légbuborékok miatt, a radiátorszelepeket a fűtés indítása után is 1-2 napig javasolt nyitott állapotban tartani, és csak ezt követően olyan fokozatba állítani, ami kellemes hőmérsékletet biztosít.

Hogy mit tehetünk, mit érdemes elvégeznünk lakásunkban a fűtési szezon előtt, arról korábbi cikkünkben már írtunk. Fontos, hogy legyünk figyelemmel a radiátor környezetében lerakott tárgyakra (szekrény, dobozok, függöny), mert azok csökkenthetik a radiátor által leadott hőt.