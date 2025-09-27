szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Itt a fűtési szezon! Németh Ádámtól most minden felmerülő kérdésre választ kaphat

Címkék#fűtési szezon#szoljon podcast#fűtés#óvintézkedés

Ahogy az már mindenkinek bizonyára feltűnt, beköszöntött az őszi, hűvös időjárás. Sokan már lehet, hogy a fűtést is beindították – a kérdés az, hogy megtették-e a megfelelő óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a fűtési szezon biztonságos legyen számukra. Hogy mit kell tenni? Podcastünkből kiderül!

Avar Vanda

Véget ért a nyár és ezzel együtt eljött a fűtési szezon is. Németh Ádámmal, a Szolnoki Katasztrófavédelem sajtószóvivőjével arról beszélgettünk, hogy milyen óvintézkedéseket érdemes elvégezni mielőtt az ember begyújtja a kályhát, felcsavarja a radiátort.

Fűtési szezon
Németh Ádám ismét jó tanácsokat osztott meg, ezúttal a fűtési szezon és az ajánlott ellenőrzések volt a témánk.
Fotó: Nagy Balázs

Kezdődik a fűtési szezon, mit kell ilyenkor ellenőrizni?

Ahhoz, hogy kellemes meleg legyen az otthonunkban fűteni kell – ez nem titok. Ahogy az sem, hogy egyes fűtési megoldásokhoz fokozottan, míg másokhoz kevésbé, de kell némi ellenőrzés, amit adott esetben szakemberrel kell elvégezni.

Németh Ádámmal arról beszélgettünk, hogy

  • miért is fontos ellenőriztetni fűtési rendszereinket, különös tekintettel a fatüzelésű, vagy vegyes tüzelésű megoldások esetén
  • milyen kockázatokat rejt, ha ezt elmulasztjuk
  • hogyan lehet kihívni a kéményseprőt és mennyibe kerül a szolgáltatás
  • mivel tudjuk elkerülni, hogy egy esetlegesen rosszul szellőző kémény tragédiát okozzon?
  • hány esetben kellett riasztani a tűzoltókat kéménytűz miatt az elmúlt években
  • mi volt a katasztrófavédő számára a legmegdöbbentőbb dolog, amivel az otthon melegét akarták biztosítani

Ha társasházban él, de főleg, ha családi kertes ház az otthona és felelősen szeretne nekivágni a fűtési szezonnak, mindenképpen hallgassa meg aktuális adásunkat!

 

Szoljon podcast

A dosszié további cikkei
