Itt a fűtési szezon! Németh Ádámtól most minden felmerülő kérdésre választ kaphat

Véget ért a nyár és ezzel együtt eljött a fűtési szezon is. Németh Ádámmal, a Szolnoki Katasztrófavédelem sajtószóvivőjével arról beszélgettünk, hogy milyen óvintézkedéseket érdemes elvégezni mielőtt az ember begyújtja a kályhát, felcsavarja a radiátort.

Németh Ádám ismét jó tanácsokat osztott meg, ezúttal a fűtési szezon és az ajánlott ellenőrzések volt a témánk.

Fotó: Nagy Balázs

Kezdődik a fűtési szezon, mit kell ilyenkor ellenőrizni?

Ahhoz, hogy kellemes meleg legyen az otthonunkban fűteni kell – ez nem titok. Ahogy az sem, hogy egyes fűtési megoldásokhoz fokozottan, míg másokhoz kevésbé, de kell némi ellenőrzés, amit adott esetben szakemberrel kell elvégezni.

Németh Ádámmal arról beszélgettünk, hogy

miért is fontos ellenőriztetni fűtési rendszereinket, különös tekintettel a fatüzelésű, vagy vegyes tüzelésű megoldások esetén

milyen kockázatokat rejt, ha ezt elmulasztjuk

hogyan lehet kihívni a kéményseprőt és mennyibe kerül a szolgáltatás

mivel tudjuk elkerülni, hogy egy esetlegesen rosszul szellőző kémény tragédiát okozzon?

hány esetben kellett riasztani a tűzoltókat kéménytűz miatt az elmúlt években

mi volt a katasztrófavédő számára a legmegdöbbentőbb dolog, amivel az otthon melegét akarták biztosítani

Ha társasházban él, de főleg, ha családi kertes ház az otthona és felelősen szeretne nekivágni a fűtési szezonnak, mindenképpen hallgassa meg aktuális adásunkat!