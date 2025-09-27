39 perce
Itt a fűtési szezon! Németh Ádámtól most minden felmerülő kérdésre választ kaphat
Ahogy az már mindenkinek bizonyára feltűnt, beköszöntött az őszi, hűvös időjárás. Sokan már lehet, hogy a fűtést is beindították – a kérdés az, hogy megtették-e a megfelelő óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a fűtési szezon biztonságos legyen számukra. Hogy mit kell tenni? Podcastünkből kiderül!
Véget ért a nyár és ezzel együtt eljött a fűtési szezon is. Németh Ádámmal, a Szolnoki Katasztrófavédelem sajtószóvivőjével arról beszélgettünk, hogy milyen óvintézkedéseket érdemes elvégezni mielőtt az ember begyújtja a kályhát, felcsavarja a radiátort.
Kezdődik a fűtési szezon, mit kell ilyenkor ellenőrizni?
Ahhoz, hogy kellemes meleg legyen az otthonunkban fűteni kell – ez nem titok. Ahogy az sem, hogy egyes fűtési megoldásokhoz fokozottan, míg másokhoz kevésbé, de kell némi ellenőrzés, amit adott esetben szakemberrel kell elvégezni.
Németh Ádámmal arról beszélgettünk, hogy
- miért is fontos ellenőriztetni fűtési rendszereinket, különös tekintettel a fatüzelésű, vagy vegyes tüzelésű megoldások esetén
- milyen kockázatokat rejt, ha ezt elmulasztjuk
- hogyan lehet kihívni a kéményseprőt és mennyibe kerül a szolgáltatás
- mivel tudjuk elkerülni, hogy egy esetlegesen rosszul szellőző kémény tragédiát okozzon?
- hány esetben kellett riasztani a tűzoltókat kéménytűz miatt az elmúlt években
- mi volt a katasztrófavédő számára a legmegdöbbentőbb dolog, amivel az otthon melegét akarták biztosítani
Ha társasházban él, de főleg, ha családi kertes ház az otthona és felelősen szeretne nekivágni a fűtési szezonnak, mindenképpen hallgassa meg aktuális adásunkat!
