Irdatlanul drágák a garázsok Szolnokon, máshol ennyiért házat kapni

Nincsenek egyszerű helyzetben azok, akik szeretnék fedett, zárt helyen tudni autóikat, és ezért garázst vásárolnának Szolnokon. Az Ingatlanbazár hirdetései között összesen hét eladó garázst találtunk.

Alig akad eladó garázs Szolnokon

Hol a legolcsóbb garázst venni?

A legkedvezőbb áron a szolnoki vasútállomás mellett lehet garázshoz jutni. A 29 négyzetméteres, beton alapon nyugvó, téglából épült, közel ötvenéves ingatlant 8,9 millió forintért kínálják. Ennél valamivel magasabb áron, 10,5 millió forintért már Tallinn városrészben is lehet vásárolni garázst. Igaz, ennek mérete valamivel szerényebb. A leírás szerint a 17 négyzetméteres ingatlan elektromos kapuval nyitható, saját villanyórával rendelkezik, elhelyezkedése kedvező, gyorsan elérhető a város főbb közlekedési útvonalai.

Mennyibe kerül a legdrágább garázs?

Érdekes, hogy a legmagasabb áron kínált garázs szintén Tallinn városrészben található. Ahogy a második legolcsóbb, úgy a legdrágább is rendelkezik saját villanyórával és elektromos kapuval. A kettő között az egyetlen különbséget a méret jelenti: a 13,2 millió forintért meghirdetett garázs alapterülete 22 négyzetméter. A Tallinn városrészben kínált két ingatlan négyzetméterre lebontott ára is mutat eltérést. Az olcsóbb és kisebb garázs közel 617 ezer forint/négyzetméterre jön ki, míg a drágább és nagyobb 600 ezer forint/négyzetméter.

A dobogó második helyére egy Tófenék utcai garázs került. Ezt a 15 négyzetméteres ingatlant 12,5 millió forintért lehet megvásárolni.

