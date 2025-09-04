szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlanpiac

1 órája

Irdatlanul drágák a garázsok Szolnokon, máshol ennyiért házat kapni

Címkék#villanyóra#alapterület#Tallin#garázs

Megkerestük a legolcsóbb és a legdrágább garázsokat a szolnoki hirdetések alapján. Mutatjuk a végeredményt!

Bátori Attila

Nincsenek egyszerű helyzetben azok, akik szeretnék fedett, zárt helyen tudni autóikat, és ezért garázst vásárolnának Szolnokon. Az Ingatlanbazár hirdetései között összesen hét eladó garázst találtunk.

Nincs egyszerű helyzetben, aki garázst venne Szolnokon
Alig akad eladó garázs Szolnokon
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Hol a legolcsóbb garázst venni?

A legkedvezőbb áron a szolnoki vasútállomás mellett lehet garázshoz jutni. A 29 négyzetméteres, beton alapon nyugvó, téglából épült, közel ötvenéves ingatlant 8,9 millió forintért kínálják. Ennél valamivel magasabb áron, 10,5 millió forintért már Tallinn városrészben is lehet vásárolni garázst. Igaz, ennek mérete valamivel szerényebb. A leírás szerint a 17 négyzetméteres ingatlan elektromos kapuval nyitható, saját villanyórával rendelkezik, elhelyezkedése kedvező, gyorsan elérhető a város főbb közlekedési útvonalai.

Mennyibe kerül a legdrágább garázs?

Érdekes, hogy a legmagasabb áron kínált garázs szintén Tallinn városrészben található. Ahogy a második legolcsóbb, úgy a legdrágább is rendelkezik saját villanyórával és elektromos kapuval. A kettő között az egyetlen különbséget a méret jelenti: a 13,2 millió forintért meghirdetett garázs alapterülete 22 négyzetméter. A Tallinn városrészben kínált két ingatlan négyzetméterre lebontott ára is mutat eltérést. Az olcsóbb és kisebb garázs közel 617 ezer forint/négyzetméterre jön ki, míg a drágább és nagyobb 600 ezer forint/négyzetméter. 

A dobogó második helyére egy Tófenék utcai garázs került. Ezt a 15 négyzetméteres ingatlant 12,5 millió forintért lehet megvásárolni.

Eladó az ismert étterem is

Kikerült az eladó tábla egy sor ismert szolnoki üzlethelyiségre. Eladó a Bábaképző alagsorában jelenleg edzőteremként használt ingatlan is. A 670 négyzetméteres egységet 2007-ben felújították, szaunák, öltözők, zuhanyzók, riasztó- és kamerarendszer egyaránt rendelkezésre áll jelenlegi állapotában. Az ára egészen megdöbbentő. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu