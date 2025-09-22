Így szerezhet bárki könnyen pluszpénzt otthonról – galériával

Az „eladó” számára hely szabadul fel a garázsában, vagy a szekrényében, és még bevételre is szert tehet. A „vevő” pedig a bolti árnál sokkal olcsóbban juthat hozzá a műszaki cikkekhez, ruhákhoz, baba és gyerekjátékokhoz. Mindenki jól jár és a környezetet is kíméljük azzal, hogy adunk még egy esélyt az újrahasznosításra. Nem mellesleg, bár a garázsvásárral bevételt szerzünk, évi 600.000 forint alatti összegnél nem kell adózni.

Ruhák, könyvek, csecsebecsék – mindenki megtalálta a kedvére valót a Kertváros első Garázsvásárán

Fotó: Kiss János

Egy apró ötletből valósult meg a Garázsvásár

A garázsvásároknak világszerte sok rajongója van, hiszen igazi kincsekre is lehet lelni – régi, de annál értékesebb mozsarakra, festményekre, bútorokra is bukkanhatunk. Magyarországon talán a Wekerlei Garázsvásár a legismertebb, ami mára több napos fesztivállá nőtte ki magát, zenés programokkal, zöld témájú előadásokkal, vezetett helyismereti sétákkal.

Szolnokon, a Kertvárosban élő anyuka kezdeményezésére indult a szervezés, melyet a Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár fogott össze. Az itt lakók közül többen is csatlakoztak a programhoz és eladásra kínálták tárgyaikat. Van aki egy pianínó számára keresett új tulajdonost, mások a gyerek által kinőtt kerékpárt, kiságyat, vagy különleges lego készletet tettek ki a házuk elé. A közös messenger csoportba már napok óta töltötték fel a fotókat a tárgyakról, melyeket vasárnap délután személyesen is megtekinthettek az érdeklődők.

Nem titkolt cél a fentiek mellett az is, hogy a szolnoki lakosokat arra ösztönözzék, hogy tegyenek egy sétát a Kertvárosba. Érdemes gyönyörködni a vízparti fákban, az őszi fényekben, és a nyugodt környezetben. A szervezők bíznak abban is, hogy a sok megkötött „üzlet” hatására elindul egy újabb közösségi program, amely hasznos az itt lakóknak és még a városrész ismertségét is növeli.