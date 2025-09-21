Így néz ki a Jászkunság legkritikusabb gyalogátkelőinek listája

Az elmúlt években több tragikus és súlyos sérüléssel járó gyalogátkelőhely baleset is történt Jász-Nagykun Szolnok vármegyében. Szolnokon, Törökszentmiklóson és más településeken is előfordultak olyan esetek, ahol egy figyelmetlen sofőr vagy egy rosszul belátható csomópont miatt kerültek veszélybe a járókelők. Cikkünkben összegyűjtöttük a kritikus szakaszokat.

A gyalogátkelőhely balesetek nem ritkák vármegyénkben. Íme a kritikus pontok!

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Gyalogátkelőhely balesetek nyomában

Szolnokon a napokban a Felső-Szandai réten lévő zebra került a figyelem középpontjába egy sofőr vérlázító figyelmetlensége miatt. Az egyik sávban a járművezetők szabályosan megálltak, hogy átengedjenek egy hölgyet az úttesten, ám ekkor egy fehér autó fékezés nélkül hajtott el mellettük. Az esetet fedélzeti kamera is rögzítette, a videón pedig jól látható, hogy csupán a szerencsének és a gyalogos gyors reakciójának köszönhető, hogy nem történt tragédia.

A Tószegi út egyik gyalogátkelőhelyén azonban súlyos következményekkel járt egy 63 éves szolnoki sofőr figyelmetlensége. Közel két évvel ezelőtt a szolnoki Hetényi Géza Kórház–Rendelőintézet oldaláról indult át a zebrán egy helyi férfi, ám a mindössze harminccal közlekedő autós nem vette észre, és elütötte. Az ütközés erejétől a gyalogos mintegy kilenc métert zuhant, és nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

Szintén Szolnokon, a Kossuth Lajos úton egy súlyosan ittas sofőr okozott balesetet 2022-ben. A Megyeháza közelében lévő átkelőnél az alkoholos befolyásoltság alatt álló férfi cserben hagyta az úttestre zuhant gyalogost, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az eljárás során kiderült, hogy az elkövetőt már többször felelősségre vonták a hatóságok ittas járművezetés miatt.

A vármegyeszékhely térségében is akadnak kritikus átkelőhelyek

Tavaly novemberben Törökszentmiklóson, a Kossuth Lajos utca 116. előtti zebrán tragédiába torkollott egy közlekedési baleset. Az említett átkelőhelyen nincs jelzőlámpa, így a gyalogosforgalom biztonsága teljes mértékben a sofőrökön és a gyalogosokon múlik. Egy idős férfi elektromos kerékpárral szeretett volna átkelni az úttesten, amikor egy autó elé hajtott, amely elsodorta. A baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre érkező mentők hiába küzdöttek életéért és próbálták újraéleszteni, már nem tudták megmenteni.