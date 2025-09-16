Csak egy hajszálon múlt a baleset a szolnoki zebránál – mindent rögzített a kamera – videóval

Egy szolnoki sofőr fedélzeti kamerája rögzítette azt, ahogyan egy gyalogost a zebrán majdnem elgázoltak. Az esetet egy helyi Facebook-csoportban is megosztotta, ami jogos felháborodást keltett a hozzászólókban.

A gyalogos a zebrán közlekedett, azonban a bal oldalon lévő, fehér színű autós ezt nem vette figyelembe

Gyalogos a zebrán: egy hajszálon múlt a baleset

Szeptember 15-én, nem sokkal fél öt után közlekedett egy autós Szolnokon, a Felső Szandai réten, amikor a gyalogos átkelőhelyhez ért. Fedélzeti kamerája rögzítette az útvonalát, köztük azt a pillanatot is, amikor a zebra előtt – a többi járművel együtt – megállt, hogy átengedjen egy gyalogost. Ekkor azonban egy fehér színű autó bukkant fel a semmiből, amely nem törődött a gyalogátkelőhely előtt sorakozó kocsikkal.

– A bal visszapillantó tükörből láttam a közeledő autót, mielőtt mellém ért. A videón látszik, hogy elkezdett fékezni, igaz, csak lassító fékezést csinált. A sebességét nem tudom megítélni, de azon a szakaszon már 30 a megengedett legnagyobb sebesség, és annál szemre is jóval többel ment – mesélte el hírportálunknak a döbbenetes esetet rögzítő szemtanú. A szakaszon tábla is jelzi a gyalogosforgalmat, ennek ellenére a fehér jármű vezetője csupán az utolsó másodpercekben lassított, majd elhajtott a zebra előtt várakozó autók mellett.