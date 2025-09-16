szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Félelmetes pillanat

55 perce

Csak egy hajszálon múlt a baleset a szolnoki zebránál – mindent rögzített a kamera – videóval

Címkék#szoljon videó#zebra#sofőr#fedélzeti kamera

Megdöbbentő videófelvétel látott napvilágot egy szolnoki ügyekkel foglalkozó közösségi csoportban. A felvételen egy gyalogos a zebrán halad át, amikor egy autó a semmiből felbukkanva kis híján elgázolja. Csak a szerencsének és a járókelő lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt tragédia.

Nyitrai Fanni

Egy szolnoki sofőr fedélzeti kamerája rögzítette azt, ahogyan egy gyalogost a zebrán majdnem elgázoltak. Az esetet egy helyi Facebook-csoportban is megosztotta, ami jogos felháborodást keltett a hozzászólókban. 

A gyalogos a zebrán közlekedett a Felső Szandai rétnél.
A gyalogos a zebrán közlekedett, azonban a bal oldalon lévő, fehér színű autós ezt nem vette figyelembe
Forrás: Képernyőfotó a videóból

Gyalogos a zebrán: egy hajszálon múlt a baleset

Szeptember 15-én, nem sokkal fél öt után közlekedett egy autós Szolnokon, a Felső Szandai réten, amikor a gyalogos átkelőhelyhez ért. Fedélzeti kamerája rögzítette az útvonalát, köztük azt a pillanatot is, amikor a zebra előtt – a többi járművel együtt – megállt, hogy átengedjen egy gyalogost. Ekkor azonban egy fehér színű autó bukkant fel a semmiből, amely nem törődött a gyalogátkelőhely előtt sorakozó kocsikkal.

– A bal visszapillantó tükörből láttam a közeledő autót, mielőtt mellém ért. A videón látszik, hogy elkezdett fékezni, igaz, csak lassító fékezést csinált. A sebességét nem tudom megítélni, de azon a szakaszon már 30 a megengedett legnagyobb sebesség, és annál szemre is jóval többel ment – mesélte el hírportálunknak a döbbenetes esetet rögzítő szemtanú. A szakaszon tábla is jelzi a gyalogosforgalmat, ennek ellenére a fehér jármű vezetője csupán az utolsó másodpercekben lassított, majd elhajtott a zebra előtt várakozó autók mellett.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznak a sofőrökre a gyalogátkelőhelyeknél. Amint kérdéseinkre válaszolnak, olvasóinkat tájékoztatjuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu