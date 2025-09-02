szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Közlekedés-biztonság

14 perce

Képviselői hozzájárulással lett biztonságosabb a szolnoki Kodály iskola előtti „zebra”

Címkék#Töreki András#végeredmény#iskola

Régi, a szolnoki Kodály iskolába járó gyermekek biztonságát veszélyeztető, a lakosság és a szülők aggodalmát jelentő probléma oldódott meg a napokban. A város egy biztonságos gyalogos-átkelőhelyet létesített a tanintézmény bejárata elé.

Mészáros Géza

A biztonságos gyalogos-átkelőhely létrejöttéről a választókörzet képviselője adott tájékoztatást.

biztonságos gyalogos-átkelőhely
A biztonságos gyalogos-átkelőhely kialakításáról Töreki András, a körzet képviselője számolt be
Fotó: Nagy Balázs

Lakossági és szülői jelzéseket figyelembe véve korszerűsödött és biztonságosabbá vált a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Kassai úti bejárata előtti gyalogos-átkelőhely

– mutatta meg az átalakítás végeredményét Töreki András. A szolnoki közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője, az érintett választókörzet képviselője a kedden tartott helyszíni sajtótájékoztatóján elmondta, hosszú idő óta rendőrök, polgárőrök, közterület-felügyelők vigyázták a Kodály iskola diákjainak biztonságát a tanintézmény előtti „zebránál”, mert az ott parkoló járművek megnehezítették az úttesten való belátható, biztonságos átkelést.

A kivitelező Szolnoki Városüzemeltetési Kft. a gyalogos-átkelőhely két végpontján méretesebb járdaszigetet és füvesített zöldterületet alakított ki, valamint az iskola előtti területen nem parkolhatnak a látást és láthatást nehezítő magasabb furgonok, kis-teherjárművek

– számolt be a változásokról a frakcióvezető.

Képviselői támogatásból épült meg a biztonságos gyalogos-átkelőhely a Kassai úton

Egyébiránt a beruházás közel négymillió forintos költségéhez a képviselői keretükből Töreki András egymillió, képviselőtársa, Fejér Andor további félmillió forinttal járult hozzá az új, biztonságosan járható gyalogos-átkelőhely megépítéséhez.

 

 

