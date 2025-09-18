3 órája
Megszólalt a mentőszolgálat a martfűi balesetről: gyermekeket kellett kórházba szállítani
Több mentőautó érkezett ahhoz a balesethez, mely szerda délután történt Martfűn a körforgalomnál. Információk szerint gyermekek sérültek meg. Utánajártunk, valóban így történt-e.
Négy mentőautó állt a martfűi körforgalomnál szerda délután. Baleset történt ott, melyben gyermekek sérültek meg.
Szerda délután öt óra előtt került fel egy kép a Facebook közösségi oldal közlekedési ügyekkel foglalkozó csoportjába. A fotón jól látható, hogy több mentőautó áll a martfűi körforgalomban. Egy balesethez hívták őket. Az esetről hírportálunkon is beszámoltunk.
Gyermekek sérültek meg a balesetben
– Egy Suzuki a vasúti átjáró előtt elsodródott – írta valaki a bejegyzéshez. Hozzátette: úgy tudja, gyermek is megsérült a balesetben.
Az esettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatnál érdeklődtünk a sérültekkel kapcsolatban.
– A helyszínről két gyermeket további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak bajtársaink kórházba – közölték a mentőszolgálat illetékesei.