szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Négy mentő érkezett

41 perce

Megszólalt a mentőszolgálat a martfűi balesetről: gyermekeket kellett kórházba szállítani

Címkék#gyermek#baleset#kórház

Több mentőautó érkezett ahhoz a balesethez, mely szerda délután történt Martfűn a körforgalomnál. Információk szerint gyermekek sérültek meg. Utánajártunk, valóban így történt-e.

Szoljon.hu

Négy mentőautó állt a martfűi körforgalomnál szerda délután. Baleset történt ott, melyben gyermekek sérültek meg.

gyermekek sérültek
Négy mentőautó állt a martfűi körforgalomnál a baleset helyszínén, melyben gyermekek is megsérültek
Forrás: Facebook/Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók

Szerda délután öt óra előtt került fel egy kép a Facebook közösségi oldal közlekedési ügyekkel foglalkozó csoportjába. A fotón jól látható, hogy több mentőautó áll a martfűi körforgalomban. Egy balesethez hívták őket. Az esetről hírportálunkon is beszámoltunk.

Gyermekek sérültek meg a balesetben

– Egy Suzuki a vasúti átjáró előtt elsodródott – írta valaki a bejegyzéshez. Hozzátette: úgy tudja, gyermek is megsérült a balesetben.

Az esettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatnál érdeklődtünk a sérültekkel kapcsolatban.

– A helyszínről két gyermeket további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak bajtársaink kórházba – közölték a mentőszolgálat illetékesei.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu