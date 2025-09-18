Megszólalt a mentőszolgálat a martfűi balesetről: gyermekeket kellett kórházba szállítani

Négy mentőautó állt a martfűi körforgalomnál szerda délután. Baleset történt ott, melyben gyermekek sérültek meg.

Forrás: Facebook/Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók

Szerda délután öt óra előtt került fel egy kép a Facebook közösségi oldal közlekedési ügyekkel foglalkozó csoportjába. A fotón jól látható, hogy több mentőautó áll a martfűi körforgalomban. Egy balesethez hívták őket. Az esetről hírportálunkon is beszámoltunk.

Gyermekek sérültek meg a balesetben

– Egy Suzuki a vasúti átjáró előtt elsodródott – írta valaki a bejegyzéshez. Hozzátette: úgy tudja, gyermek is megsérült a balesetben.

Az esettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálatnál érdeklődtünk a sérültekkel kapcsolatban.

– A helyszínről két gyermeket további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak bajtársaink kórházba – közölték a mentőszolgálat illetékesei.