Múlt és a jelen

Változást fedeztek fel ezen a legendás szolnoki épületen, melynek története száz évre tekint vissza

Címkék#Móricz-liget#klubház#csónakház#Tisza Evezős Egylet#sportklub

Részleteiben újítják fel Szolnok ikonikus, százesztendős épületét. A legendárium szerint a „Zagyva és a Tisza torkolatában jelenleg a Szabadság tér 9. szám alatt található csónakházat eredetileg tehetős szolnoki polgárok magánadakozása segítségével 1926-ban evezés, illetve „csónakázás” céljára építették és használták”. A hajóházat a rendszerváltás óta egykori tulajdonosa, a Tisza Evezős Egylet bérli.

Mészáros Géza

Száz év alatt sok víz folyt le a szőke folyón, amióta a Tisza Evezős Egylet legelső hajóháza megépült. Miután 1847. augusztus elsején Pestről Szolnokig robogott az ország második vasúti vonala, az addig csöndes, falusias alföldi város fejlődésnek indult, polgáriasodott. 

A szolnoki Tisza Evezős Egylet 1926-ban épült hajóháza
A szolnoki Tisza Evezős Egylet 1926-ban épült hajóháza (hajdani csónakháza, majd evezősháza) száz éve áll a Tisza és a Zagyva torkolatában
Fotó: Mészáros Géza

A legélénkebb fellendülés tehát a sínpáron érkezett a Tisza-parti településre, ezért is gondolják sokan azt (tévesen), hogy a város első sportklubja is a vasúthoz kapcsolódik. Mert igaz ugyan, hogy a századforduló után Papp Dénes, a MÁV szolnoki műhelyi főmérnöke kezdeményezésére 1910. május 11-én megalakult a nagy múltú Szolnoki MÁV Sportegyesület, azonban ekkorra már majd tíz éve működött a város valóban legelsőként alapított sportegyesülete, mégpedig a vasútnál is hosszabb folyami közlekedéshez köthető Tisza Evezős Egylet (TEE), melyet a dicső elődök 1901-ben keltettek életre.

A Tisza Evezős Egylet legelső hajóháza

Tisza Evezős Egylet első csónakháza
A hajdani Móricz-ligetben 1901-ben alakult Tisza Evezős Egylet ugyanabban az évben épült egykori klubháza a két teniszpályával
Forrás: Szolnoki Múltlapozgató

Szolnok első „úri” csónakháza a Tisza Evezős Egylet alapításának évében, 1901- ben épült fel a hajdani Móriczliget, a mai Tiszaliget elején, a Tisza hídfőjének közelében. Ez a csónakház 1919-ben, a Vörös Hadsereg barbár pusztításának következtében a hajóparkkal együtt teljesen elpusztult. Később, az első világháború után az evezőssport helyi lelkes hívei és az evezés iránt elkötelezettséget érző, tehetős városi polgárok újra hajókat vásároltak, a csónakházat pedig az eredeti helyén újjáépítették, ám a második világégés bombái ezt is földig rombolták.

Stögermayer Antal Arany Lakat nevű vendéglője
A Stögermayer Antal (Szamuely Tibor vésztörvényszéke 1919. május 6-án kivégeztette) által az elmúlt századelő környékén bérelt korabeli Arany Lakat nevű vendéglő a Móricz-liget elején, a TEE csónakháza közelében
Forrás: Szolnoki Múltlapozgató

Az épület haló poraiból ezután már nem támadt fel, később vidámpark, majd vendéglátóegység épült a helyén. A Tisza városi oldalán, a Tisza és a Zagyva torkolatában ma is álló csónakházat az 1913-ban megalakult Szolnoki Csónakázó Egylet építtette 1926-ban, s mely „kispolgári” vízisportklub 1929-ben egyesült az azóta a közös nevet viselő Tisza Evezős Egylettel, a TEE-vel. Ez a hajóház az 1990-es évek rendszerváltása előtt a Víz- és Csatornaművek Vállalat üzemeltetésében szolgálta az evezősöket, majd pedig magánkézbe került.

A Tisza Evezős Egylet Tisza Rowing Club nevű, Szabadság téri hajóháza az ingatlanügyekkel (is) foglalkozó LabSzolg Ingatlan Koordinációs Kft. tulajdonában van, főbérlője a város egyik legsikeresebb sportegyesülete, a TEE. Az épület gazdája a közelmúltban korszerű nyílászárókkal látta el a százesztendős hajóházat, melynek jövője kérdőjeles.

 

