Hajóroncsok nyomába indultak a táborozó gyerekek Szolnokon – videóval, galériával

A Verseghy Ferenc Könyvtár idei nyári tábora valódi időutazást is kínált a szolnoki általános iskolásoknak. Csütörtök délután például a Tisza–parton rejtőző két hajóroncs maradványait fedezhették fel a résztvevők, méghozzá szakértő vezetővel. A gyerekeket Dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze, búvárrégésze kalauzolta a két bőgőshajó különös világába. A felfedezésre mi is meghívást kaptunk.

Fotó: Major Angéla

Két hajóroncs története kelletette fel a táborozók figyelmét

A program nem volt véletlen, a közelmúltban nagy érdeklődés övezte a hírt, miszerint a belvárosi Tisza-parton előbukkant két történelmi hajóroncs. Ezek a 19. századi bőgőshajók fontos szerepet játszottak a folyami szállításban, és most, hogy újra megmutatták magukat, a fiatalok kíváncsiságát is felkeltették.

Interaktív történelemóra a Tisza–parton

Fotó: Major Angéla

A helyszínre vezető út már önmagában kaland volt, néhány bátor táborozó a sűrű növényzeten át, egy zegzugos ösvényen közelítette meg a partot, míg mások a biztonságosabb lépcsős megoldást választották. De bármelyik irányból érkeztek is, a látvány mindenkit lenyűgözött. Igaz, a Tisza vízszintje már emelkedett, így a hajóroncsok egy része újra víz alá került, de a nagyobb hajó orra és a kisebb tatja, valamint néhány borda még így is jól kivehető volt.

A roncsok látványa mindenkit lenyűgözött

Fotó: Major Angéla

A gyerekek lelkesen hallgatták dr. Kertész Róbertet, aki közérthetően és izgalmasan mesélte el, hogyan kerültek ide ezek a hajók, milyen szerepet töltöttek be a korabeli szállításban, és hogyan váltak most történelmi szenzációvá. Az interaktív történelemóra során érdekes sztorikat hallottak a gyerekek, és testközelből láthatták a múlt nyomait.

A hajóroncsok egy része újra víz alá került

Fotó: Major Angéla

A könyvtár táborának az volt a célja, hogy élményszerűen vezesse be a gyerekeket a helyi történelem rejtelmeibe, és ez a délután biztosan emlékezetes marad számukra. A gyerekek kérdeztek, csodálkoztak, és egy kicsit felfedezővé is váltak, miközben a Szolnok múltját őrző roncsokat szemlélték.

A két bőgőshajó, a mai napig feltáratlan, történetükről korábban már hírportálunk is beszámolt.