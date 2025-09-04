34 perce
Biológusok fürkészik a Tisza-tavat: ezt keresik különleges szerkezetükkel a víz alatt
Különleges szerkezetet engednek a Tisza-tó vízébe. Mire a biológusok végeznek munkájukkal, sokkal többet tudunk meg a tározó halállományáról.
A nyári turisztikai szezon végeztével elindult a Tisza-tó halállományának őszi felmérése – közölte hivatalos oldalán a Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi Kirendeltsége.
Elektromos halászgéppel mérik fel a halállományt
Mint írták, a vizsgálatot a a kirendeltség biológusai, Juhász Máté és Papp Gábor végzik. A munka során elektromos halászgép segítségével számba veszik a megfogott halak faját, korát és mennyiségét. Regisztrálás után minden példányt visszaengednek a vízbe.
Hangsúlyozták, az így nyert adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy hosszú távon felelős és fenntartható halgazdálkodási döntések szülessenek a Tisza-tavon. A felmérés Kisköréről indul, és a következő hetekben fokozatosan haladnak észak felé.
Irdatlanul drágák a garázsok Szolnokon, máshol ennyiért házat kapni
Kétségbeesett hívás érkezett, mentőegységek indultak a nyomtalanul eltűnt családapa felkutatására