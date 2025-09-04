Biológusok fürkészik a Tisza-tavat: ezt keresik különleges szerkezetükkel a víz alatt

A nyári turisztikai szezon végeztével elindult a Tisza-tó halállományának őszi felmérése – közölte hivatalos oldalán a Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi Kirendeltsége.

Kezdődik a halállomány felmérése a Tisza-tavon

Fotó: Tisza-tavi Sporthorgász

Elektromos halászgéppel mérik fel a halállományt

Mint írták, a vizsgálatot a a kirendeltség biológusai, Juhász Máté és Papp Gábor végzik. A munka során elektromos halászgép segítségével számba veszik a megfogott halak faját, korát és mennyiségét. Regisztrálás után minden példányt visszaengednek a vízbe.

Hangsúlyozták, az így nyert adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy hosszú távon felelős és fenntartható halgazdálkodási döntések szülessenek a Tisza-tavon. A felmérés Kisköréről indul, és a következő hetekben fokozatosan haladnak észak felé.