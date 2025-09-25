2 órája
Vérrel írja be magát a halálutak sorába a 4-es, újabb két élet veszett oda
A 4-es főút neve sokak számára egyet jelent a tragédiákkal. A legutóbbi halálos baleset újra ráirányította a figyelmet arra, milyen súlyos árat követelhet a figyelmetlenség vagy a szabályszegés. Összegyűjtöttük, hány áldozatot szedett a Jászkunság legforgalmasabb útja.
Mint arról korábban beszámoltunk, 2024-ben több közlekedési baleset történt a Jászkunságban, mint az azt megelőző évben. Az Országos Rendőr-főkapitányság 2024. január–november közötti statisztikai adatai szerint Jász-Nagykun Szolnok vármegyében 441 személyi sérüléssel járó karambolt regisztráltak. Ezek közül 22 halálos baleset volt, míg 135 esetben súlyos sérülésekkel kellett kórházba szállítani az érintetteket. A szerencsétlenségek leggyakoribb okai között az elsőbbség adás elmulasztása és a gyorshajtás szerepeltek.
Halálos baleset a 4-es főúton: két személy hunyt el Karcag és Kisújszállás között
Ahogyan arról tájékoztattuk az olvasókat, csütörtök kora reggel a 4-es főút 158. kilométerénél egy személyautó előzésbe kezdett, és a menetiránya szerinti bal sávban frontálisan ütközött egy szemből érkező tehergépkocsival. Az autóban a sofőr és 42 éves utasa ültek, akik a helyszínen életüket vesztették. A teherautó sofőrjét könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A baleset pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják.
Halálos baleset történt Karcagi – mutatjuk a helyszíni fotókatFotók: Daróczi Erzsébet
Két évvel ezelőtt a 4-es főút 149. kilométerszelvényénél történt közúti baleset, Kisújszállás közelében. Egy vontatóból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló járműszerelvény közlekedett a 4-es főúton, mikor elütött az úton egy sötét ruházatban közlekedő gyalogost. Az tragédia decemberben történt, a késő délutáni órákban. A gyalogos nő a helyszínen életét vesztette.
Karcagon 2019-ben is tragédia történt a 4-es főút 163. kilométerénél. A személygépkocsi sofőrje úgy haladt be az útkereszteződésbe, hogy nem adott elsőbbséget a védett útvonalon közlekedő tehergépkocsinak, melynek következtében összeütköztek. Az autó vezetője a helyszínen elhunyt.
Cegléd térségében is több tragédia történt a szakaszon
Az idei év márciusában Cegléd és Ceglédbercel között, a szakasz 61-es kilométerénél történt végzetes karambol. A katasztrófavédelem akkori tájékoztatása szerint, két jármű ütközött össze frontálisan, melynek következtében az egyik autó árokba csapódott, és mindkét személyautóba beszorult egy-egy ember. A helyszínre mentőhelikopter, és több mentőautó is érkezett a sérültek ellátására. Egy férfi azonban a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Ceglédbercel térségében 2018. májusában ütközött össze egy kisbusz egy homokszállító teherautóval a 4-esen. A helyszínen hét férfi és két nő hunyt el, az áldozatok azonosítását a román társhatóságok bevonásával végezték. A román Digi 24 televízió akkor ugyanis úgy tudósított, hogy az áldozatok közül hét személy román állampolgár volt.
Ugyanebben az évben, augusztus utolsó napján három személyautó ütközött a 4-es főút 67. kilométerénél a hajnali órákban, Cegléd külterületén. A helyszínen egy férfi, egy nő és egy kisgyermek veszítették életüket. A mentők hat embert szállítottak kórházba.
Abonynál egy gyalogost gázoltak el 2015-ben a szóban forgó főúton, december 29-én. A 82-es kilométerszelvénynél egy teherautó ütötte el az úttest szélén közlekedő nőt, aki a helyszínen elhunyt.
Szolnok és térsége – az elsőbbségadás elmulasztása
Szolnokon 2023-ban történt halálos közúti baleset. Október 31-én, a turbó körforgalomnál ütközött össze két személyautó, melynek következtében az egyik jármű az árokba borult. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság akkori tájékoztatása szerint, egy személyautó kanyarodott ki a Tölgy utcából a 4-es főútra, ahol a manőver során elé kanyarodott a védett úton közlekedő autónak, és összeütköztek. A kanyarodó gépkocsi sofőrje és utasa helyszínen életét vesztette.
Törökszentmiklósnál is több halálos baleset történt:
- Az elkerülő szakaszon 2021. júniusában ütközött össze egy busz és egy személyautó. A baleset következtében a személygépkocsi sofőrje életét vesztette, a kisbusz vezetője súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.
- Tizenegy évvel ezelőtt, augusztus 30-án a 4-es számú főút 122. kilométerszelvényénél Törökszentmiklós külterületén gázolás történt. Egy személygépkocsi vezetője ismeretlen körülmények között elgázolt egy gyalogost, aki a helyszínen életét vesztette.
Az elmúlt több mint egy évtizedben a 4-es főút Jászkunságot érintő szakaszán számos tragédia történt. A felsorolt balesetekben összesen 22 ember vesztette életét.
Apró figyelmetlenség, végzetes következmények
A tragédiák elkerülése sok esetben az alapvető szabályok betartásán múlik: az elsőbbség megadása, a megfelelő követési távolság tartása és a sebesség helyes megválasztása kulcsfontosságú tényező. A tapasztalatok szerint a legtöbb halálos autóbaleset mögött ezeknek a szabályoknak a megszegése áll. Az elsőbbség elmulasztása gyakran kereszteződésekben vezet végzetes ütközésekhez, a túl kicsi követési távolság pedig szinte esélyt sem ad a fékezésre. A sebességhatárok túllépése szintén súlyos következményekkel járhat, hiszen minél gyorsabban halad egy jármű, annál nagyobb az ütközés ereje és a sérülések súlyossága.
A gyalogos halálesetek kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy a forgalmas útszakaszok mentén csak megfelelő öltözetben biztonságos közlekedni. A láthatósági mellény és a világos ruházat viselése, valamint a járművektől tartott kellő távolság életet menthet – hiszen rossz látási viszonyok vagy egy figyelmetlen sofőr pillanatok alatt végzetes helyzetet idézhet elő.
