Vérrel írja be magát a halálutak sorába a 4-es, újabb két élet veszett oda

Ceglédbercel térségében 2018. májusában ütközött össze egy kisbusz egy homokszállító teherautóval a 4-esen. A helyszínen hét férfi és két nő hunyt el, az áldozatok azonosítását a román társhatóságok bevonásával végezték. A román Digi 24 televízió akkor ugyanis úgy tudósított, hogy az áldozatok közül hét személy román állampolgár volt.

Ugyanebben az évben, augusztus utolsó napján három személyautó ütközött a 4-es főút 67. kilométerénél a hajnali órákban, Cegléd külterületén. A helyszínen egy férfi, egy nő és egy kisgyermek veszítették életüket. A mentők hat embert szállítottak kórházba.

Abonynál egy gyalogost gázoltak el 2015-ben a szóban forgó főúton, december 29-én. A 82-es kilométerszelvénynél egy teherautó ütötte el az úttest szélén közlekedő nőt, aki a helyszínen elhunyt.

Szolnok és térsége – az elsőbbségadás elmulasztása

Szolnokon 2023-ban történt halálos közúti baleset. Október 31-én, a turbó körforgalomnál ütközött össze két személyautó, melynek következtében az egyik jármű az árokba borult. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság akkori tájékoztatása szerint, egy személyautó kanyarodott ki a Tölgy utcából a 4-es főútra, ahol a manőver során elé kanyarodott a védett úton közlekedő autónak, és összeütköztek. A kanyarodó gépkocsi sofőrje és utasa helyszínen életét vesztette.

Törökszentmiklósnál is több halálos baleset történt:

Az elkerülő szakaszon 2021. júniusában ütközött össze egy busz és egy személyautó. A baleset következtében a személygépkocsi sofőrje életét vesztette, a kisbusz vezetője súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.

Tizenegy évvel ezelőtt, augusztus 30-án a 4-es számú főút 122. kilométerszelvényénél Törökszentmiklós külterületén gázolás történt. Egy személygépkocsi vezetője ismeretlen körülmények között elgázolt egy gyalogost, aki a helyszínen életét vesztette.

Az elmúlt több mint egy évtizedben a 4-es főút Jászkunságot érintő szakaszán számos tragédia történt. A felsorolt balesetekben összesen 22 ember vesztette életét.

Apró figyelmetlenség, végzetes következmények

A tragédiák elkerülése sok esetben az alapvető szabályok betartásán múlik: az elsőbbség megadása, a megfelelő követési távolság tartása és a sebesség helyes megválasztása kulcsfontosságú tényező. A tapasztalatok szerint a legtöbb halálos autóbaleset mögött ezeknek a szabályoknak a megszegése áll. Az elsőbbség elmulasztása gyakran kereszteződésekben vezet végzetes ütközésekhez, a túl kicsi követési távolság pedig szinte esélyt sem ad a fékezésre. A sebességhatárok túllépése szintén súlyos következményekkel járhat, hiszen minél gyorsabban halad egy jármű, annál nagyobb az ütközés ereje és a sérülések súlyossága.