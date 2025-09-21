szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átmeneti kiesés

42 perce

Több jászkunsági település is internet nélkül marad hétfőn, szükség lehet alternatív megoldásra

Címkék#Kunszentmárton#Tiszaföldvár#Rákóczifalva#Cibakház#hálózatkarbantartás#PR – TELECOM Zrt

Szeptember 22–én komolyabb hálózatkarbantartás kezdődik Cibakháza, Kunszentmárton, Rákóczifalva és Tiszaföldvár településeken, amely az internet, a televízió vagy a telefon működését is befolyásolhatja.

Major Angéla
Több jászkunsági település is internet nélkül marad hétfőn, szükség lehet alternatív megoldásra

Fotó: Vida Márton (MW archív)

A PR–TELECOM Zrt. és a társszolgáltatója szeptember 22–én, este 18 órától másnap, szeptember 23–án reggel 6 óráig hálózatkarbantartást végez. A munkálatok célja a szolgáltatás fejlesztése és megbízhatóságának növelése, ám ez az időszak akadozással, vagy akár átmeneti kieséssel is járhat.

A szolgáltató tájékozatása szerint a karbantartás alatt az internet lassulhat vagy akadozhat, előfordulhat, hogy nem működik a vezetékes telefon, a televízió csatornái közül néhány eltűnhet. A csatornakiosztás és a sorrend nem változik, tehát minden marad a megszokott helyén – ha mégsem, az automatikus keresés segít helyreállítani a beállításokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu