Több jászkunsági település is internet nélkül marad hétfőn, szükség lehet alternatív megoldásra

A PR–TELECOM Zrt. és a társszolgáltatója szeptember 22–én, este 18 órától másnap, szeptember 23–án reggel 6 óráig hálózatkarbantartást végez. A munkálatok célja a szolgáltatás fejlesztése és megbízhatóságának növelése, ám ez az időszak akadozással, vagy akár átmeneti kieséssel is járhat.

A szolgáltató tájékozatása szerint a karbantartás alatt az internet lassulhat vagy akadozhat, előfordulhat, hogy nem működik a vezetékes telefon, a televízió csatornái közül néhány eltűnhet. A csatornakiosztás és a sorrend nem változik, tehát minden marad a megszokott helyén – ha mégsem, az automatikus keresés segít helyreállítani a beállításokat.