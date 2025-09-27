szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Galériával, videóval

1 órája

A kicsik ezúttal is nagyon élvezték: négyszáz fiatal kecsegét úsztattak a Tiszába

Címkék#telepítés#szoljon videó#tiszai hal#kecsege

Idén sem maradt el a hagyomány. Ezúttal is nagyon népszerű volt ugyanis a Tiszai Hal Napja program keretében rendezett haltelepítés, melynek során mintegy 400 fiatal kecsegét úsztattak a Tiszába.

Mészáros Géza

A Közép-Tisza-Vidék Horgász Egyesületek Szövetsége koordinálásával, illetve „érzékenyítésképpen” gyermekek segítségével, mintegy 400 fiatal kecsegét telepítettek a Tiszába szombaton. A 12. szolnoki Tiszai Hal Napja egyik leglátványosabb és legtermészet-barátibb eseménye volt délután két óra körül, amikor az egyedenként közel 40 dekás, a Tiszában őshonos halakat kicsik és nagyok beúsztatták új otthonukba, a szőke folyóba. Idén is népszerű volt a haltelepítés.

Idén is népszerű volt a Tiszai Hal Napja program alkalmával rendezett haltelepítés
Gyerekek engedték szabadon a fiatal kecsegeket a Tiszában, idén is népszerű volt a haltelepítés 
Fotó: Nagy Balázs

Volt, aki csak a haltelepítés miatt utazott

Balázs Rákócziújfaluból érkezett a szüleivel, kifejezetten a haltelepítés miatt.

Már korábban is voltam hasonló eseményen, amikor halakat kellett beletennem a folyóba

– mondta érdeklődésünkre a 10 esztendős kisfiú.

– Csúsznak, másznak, fickándoznak, de nem félek tőlük, mert nem harapnak – vélekedett Balázs, majd a vödörben sorsukra váró két kecsegét egyenként megfogta és beúsztatta a Tiszába…

A szakemberek elmondták, hogy azért nem kisebbeket, hanem legalább 40 dekás halakat telepítenek, hogy a kormoránok csőre őket már ne tudja elbírni.

Kecsege telepítés a Tiszán

Fotók: Nagy Balázs

