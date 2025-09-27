1 órája
A kicsik ezúttal is nagyon élvezték: négyszáz fiatal kecsegét úsztattak a Tiszába
Idén sem maradt el a hagyomány. Ezúttal is nagyon népszerű volt ugyanis a Tiszai Hal Napja program keretében rendezett haltelepítés, melynek során mintegy 400 fiatal kecsegét úsztattak a Tiszába.
A Közép-Tisza-Vidék Horgász Egyesületek Szövetsége koordinálásával, illetve „érzékenyítésképpen” gyermekek segítségével, mintegy 400 fiatal kecsegét telepítettek a Tiszába szombaton. A 12. szolnoki Tiszai Hal Napja egyik leglátványosabb és legtermészet-barátibb eseménye volt délután két óra körül, amikor az egyedenként közel 40 dekás, a Tiszában őshonos halakat kicsik és nagyok beúsztatták új otthonukba, a szőke folyóba. Idén is népszerű volt a haltelepítés.
Volt, aki csak a haltelepítés miatt utazott
Balázs Rákócziújfaluból érkezett a szüleivel, kifejezetten a haltelepítés miatt.
Már korábban is voltam hasonló eseményen, amikor halakat kellett beletennem a folyóba
– mondta érdeklődésünkre a 10 esztendős kisfiú.
– Csúsznak, másznak, fickándoznak, de nem félek tőlük, mert nem harapnak – vélekedett Balázs, majd a vödörben sorsukra váró két kecsegét egyenként megfogta és beúsztatta a Tiszába…
A szakemberek elmondták, hogy azért nem kisebbeket, hanem legalább 40 dekás halakat telepítenek, hogy a kormoránok csőre őket már ne tudja elbírni.
Kecsege telepítés a TiszánFotók: Nagy Balázs
