Harminc éves jubileumot ünnepeltek a kisújszállási tűzoltók és határon túli társaik – videó, galéria

Harminc éve indult el a kisújszállási tűzoltók határon túli kapcsolata. A jeles jubileumról szeptember 12-én péntek délután emlékeztek meg Határon Túli Tűzoltók Jubileumi Találkozója keretében. Az ünnepség a tűzoltóság udvarán, a Szent Flórián szobor előtti koszorúzással kezdődött.

Tiszteletadás és koszorúzás a Szent Flórián szobor előtt a Határon Túli Tűzoltók Jubileumi Találkozó alkalmából

Fotó: Daróczi Erzsébet

A Határon Túli Tűzoltók Jubileumi Találkozó igazi, szívből jövő barátságokról mesél

– Méltósággal és tisztelettel hajtunk fejet mindazok előtt, akik életüket a közösség védelmének szentelték. Koszorúnk nemcsak dísz, hanem a hála és az emlékezés szimbóluma. Ezzel a csendes főhajtással üzenünk minden tűzoltónak – akár itt él, akár a határainkon túl –, hogy bátorságukat és önfeláldozásukat soha nem feledjük – kezdte köszöntő beszédét Kiss Lajos tűzoltó őrnagy. – Tudjuk, hogy ez a hivatás minden országban ugyanazt jelenti: készen állni, amikor mások bajban vannak, és megtenni mindent az emberéletek, otthonok és értékek védelmében. Köszönet illeti a családtagokat is, akik nap mint nap támogatják a tűzoltókat, és osztoznak a hivatás minden nehézségében és büszkeségében. Hajtsunk fejet a múlt és a jelen hősei előtt, s vigyük magunkkal ennek a pillanatnak az üzenetét: a bátorság és az összetartás örök értékek, amelyek határoktól függetlenül összekötnek minket – hangzott el Kiss Lajos köszöntőjében, majd Szentegyháza, Wilamowice, Pacsér és Kisújszállás tűzoltói helyezték el koszorúikat a tűzoltók védőszentjének kisújszállási emlékhelyénél.

A koszorúzás után a Városháza dísztermében folytatódott a Határon Túli Tűzoltók Jubileumi Találkozója. A vendégeket szavalattal köszöntötte Vas János Dominik, aki Szigeti András: Ő értük szólok versét mondta el.

– Ez a nap nem csupán egy évforduló, hanem egy hosszú és gazdag történet ünnepe – fogalmazott köszöntőjében Kiss Lajos tűzoltó őrnagy. Határon túli tűzoltó kapcsolatainkat harminc évvel ezelőtt Gulyás László (volt tűzoltó parancsnok) és Mészáros Sándor (volt önkéntes tűzoltó egyesületi elnök) indította el szentegyházai testvéreinkkel, Balatonbogláron. Aztán újabb barátokra találtunk Wilamowicében, majd Pacséron és a hivatalos testvérvárosi kapcsolatok igazi, szívből jövő barátsággá alakultak. Ezek a barátságok nemcsak a tűzoltók között él, hanem a tűzoltók családtagjai között is, ugyanis az eltelt évek alatt több családi-baráti kapcsolat is kialakult, melyek ugyanúgy részei ennek a történetnek, mint az egymásnak nyújtott kézfogások és ölelések. A tűzoltói hivatás mindenhol ugyanazt jelenti: bátorságot, kitartást, áldozatkészséget. Ma azért vagyunk itt, hogy megerősítsük: ezek az értékek túlmutatnak az országhatárokon, és közösséget, testvériséget teremtenek. Kívánom, hogy ez a jubileum ne csak az emlékezés, hanem az új kapcsolatok, új történetek születésének napja is legyen – mondta Kiss Lajos, majd Szűcs Tamás, Kisújszállás város polgármestere szólt elismeréssel a lánglovagok munkájáról és a 30 éves testvértűzoltói kapcsolatról, amelyet a kezdettektől, részletesen bemutatott Nagy Lajos, a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület alelnöke.