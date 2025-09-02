27 perce
Itt van az igazság a város legtitokzatosabb házáról, amiben állítólag már többen is meghaltak
Van egy titokzatos ingatlan Szolnokon, mely mellett biztos, hogy a legtöbb olvasónk elment már az elmúlt majdnem 20 év alatt. Ha máskor nem, akkor a Tabántól a körforgalom felé araszolva bizonyára volt alkalma rá. A lakatlan ház a Pólya Tibor úton nemrég olyan pletykák és elméletek célkeresztjébe került, hogy hírportálunk is utánaeredt a rejtélynek.
A ház, ahol állítólag már többen is meghaltak, el is kellett volna bontani, de hajléktalanok lakják és még Várhegyi Attilának is köze van hozzá.
Áll egy elhagyatott ház a Pólya Tibor úton, mely nem csak különleges kinézete miatt számít látványosságnak. Mivel majdnem 20 éve ott van üresen a város egyik legforgalmasabb útszakasza mellett, mára valóságos összeesküvéselmélet-hegyek születtek arról, hogy vajon miért nincsen gazdája.
Miért üres a ház a Pólya Tibor úton? A legvadabb elképzelésektől az igazságig
A ház iránt egy-két hete lendült fel az érdeklődés, miután valaki feltette az egyik szolnoki ügyekkel foglalkozó közösségi médiás csoportba, aziránt érdeklődve, hogy mi lehet a története. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a kommentszekciót elárasztották a vadabbnál vadabb elméletek és elképzelések a lehetséges okokról. Ezek között akadt pár hihetőnek hangzó és néhány igazán extrém válasz is.
- Többen is leírták például, hogy a tulajdonos börtönben van, azért áll a ház lakatlanul.
- Volt, aki azt is tudni vélte, hogy azért van börtönben, mert megölte a feleségét.
- Egy másik hozzászóló szerint a házban többen is életüket vesztették már, ezért nem kell senkinek.
- Valaki teljesen hitelesnek tűnően állítja, hogy egy hölgy a tulaj, aki a lányával lakott ott és miután elvesztette a férjét, nem tudták a kívánt áron értékesíteni az ingatlant.
- De voltak elméletek szabálytalan építkezésről, meg nem adott használatbavételi engedélyről és benne tanyázó hajléktalanokról is...
Ennyi ellentmondásos információ után mi is az igazság nyomába eredtünk.
Mi az igazság a házról? Most kiderül!
Némi utánajárást követően sikerült felvennünk a kapcsolatot a ház tulajdonosával, aki – talán nem meglepő módon – nincs börtönben, sőt nem is volt soha. Nem csak azért, mert nem ölte meg a feleségét, hanem alapvetően egy tisztességben megöregedett vállalkozó, aki maga is döbbenten tapasztalta, hogy micsoda összeesküvés elméletek születtek a házáról...
Mint elmesélte, a 135 négyzetméteres ingatlan 2008-ban épült, és nem véletlenül lett ilyen különleges: tervezője, aki egyben a kivitelező is volt, egy neves szakember, aki az év házának szánta az épületet. A kétszintes, belső lépcsőházzal és kétállásos garázzsal is rendelkező ingatlan alsó szintjén egy nagy amerikai konyhás nappali, egy hálószoba, mosókonyha, fürdőszoba, mellékhelyiség található, míg az emeleten két hálószoba , fürdőszoba és wc kapott helyet. A belső terekben nincs burkolat, de a közművek be vannak kötve, és szigetelés is van a házon. A tulajdonos szerint némi átalakítással akár két generáció számára is kényelmes otthonná alakítható – de természetesen van mit dolgozni rajta.
Kérdésünkre, hogy miért maradt abba az építkezés, az idős tulajdonos prózai válasza minden korábbi elméletet ledöntött: magánéleti okból állt le, és mivel az idő nem sürgette az elmúlt 17 évben, amikor pedig el akarta adni, akkor az érdeklődők méltatlanul keveset ajánlottak érte, egyszerűen nem foglalkozott az értékesítéssel.
Határozottan cáfolta továbbá azokat a feltételezéseket is, melyek szerint az ingatlan szabálytalanul épült, vagy ne kapott volt meg minden engedélyt. Mint elmondta: az akkori és a mostani vonatkozó jogszabályoknak is megfelel az ingatlan, így ha valaki reális árat kínál érte, szívesen tárgyal az eladásról.
A tulajdonos kitért az állítólagosan ott élő hajléktalanokra is, akik a valóságban soha nem költöztek be az ingatlanba, viszont a mellett lévő telken gyakran okoznak problémát.
A ház körül kialakult őrült elméletek tehát nem igazak:
- az épületben soha nem halt meg senki;
- minden a vonatkozó szabályoknak megfelelően épült;
- soha nem lakták hajléktalanok;
- a tulajdonos egy férfi, aki él és börtönt csak a filmekben látott.
Ezzel a város egy fontos X-aktája bekerülhetett a megoldottak fiókjába. Jöhet egy újabb rejtély és sok-sok komment, amiben mindenki tudni vél valamit, amit a másik teljesen máshogy tud és végül az igazság valami teljesen más lesz!
