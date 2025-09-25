47 perce
Mélyen zsebbe nyúlós lehet, ha kiderül, hogy hiányzik ez az apróság a házáról
„Velünk ilyen nem történhet!” – talán ez a legnagyobb hazugság, amivel áltathatjuk magunkat. Az igazság az, hogy bárkivel bármikor bármi megtörténhet, és ha baj van, akkor néha másodperceken múlik, hogy időben érkezik-e a segítség. Ezen pedig rengeteget ronthat a házszám hiánya, amiért egyébként komoly bírság is járhat!
Kertes családi házak esetén bizony Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is gyakran előfordul, hogy semmilyen formában nincs kint a házon szám. Ezzel azonban nem csak szabályt szeg az ott lakó és nem csak a postás dolgát nehezíti meg: ha valamelyik családtaghoz mentőt kell hívni, bizony az ő esélyeit is jelentősen rontja. Sőt, a házszám hiánya valakinek akár az életébe is kerülhet!
A házszám hiánya nem csak a postás dolgát nehezíti meg
Annak ellenére, hogy például a vármegyeszékhelyen rendeletben írják elő, hogy „beépített és beépítetlen ingatlanokat is házszámmal kell ellátni az utcai közterület felől”, sokan vagy nehezen látható módon, vagy egyáltalán nem tesznek eleget az előírásnak. Korábban már megírtuk, hogy ez akár 50 ezer forintos helyszíni bírságot, tovább 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot is jelenthet a mulasztónak. Ennél is sokkal fontosabb azonban, hogy baj esetén a segítség is késve érkezhet. Erről így nyilatkozott hírportálunknak egy neve elhallgatását kérő mentőtiszt:
Amikor címre kell menni, olyankor nem csak a mentőautót vezető sofőr nézi a házszámokat, hanem ahányan megyünk, mindannyian nézzük. És sajnos igen: óriási probléma amikor nincs kint a házszám és nekünk kell számolgatni, hogy vajon ott vagyunk-e már, ahová hívtak minket. Ez komoly időveszteséget jelent, és olyan esetben, amikor minden pillanat számít, szó szerint életbe vágó, hogy kint van-e az a házszám vagy nincs...
Hogy ez mennyire igaz? Képzelje el, valaki a környezetében félrenyelte egy falatot. De úgy, hogy azt már otthon nem tudják egy kis hátbaütögetéssel orvosolni. Kevesen tudják, de ilyenkor 3-5 perc oxigénhiány után elindul az agykárosodás. Ha először megpróbálják „saját kezűleg” megoldani, már eltelt 2-3 perc, mire valaki tárcsázza a mentők számát. Normális esetben is további (végtelennek tűnő) percek telnek el, mire szirénázva megérkezik a segítség, de képzelje el, hogy nincs házszám az otthonán, így elmennek a ház előtt. A percek pedig csak telnek, az esélyek pedig egyre romlanak. Ugye, hogy az egyik legrosszabb rémálmok egyike elevenedett most meg?
Ennyi ideje van a mentőknek kiérni – ebből veszhetnek el értékes percek
Nézzünk néhány gyakori esetet, csak hogy tisztán lássuk, mennyi ideje van a mentősöknek segíteni a bajbajutottakon:
- hirtelen szívleállás esetén 4–6 perc után maradandó agykárosodás kezdődik, 8–10 perc után nagyon kicsi az esély a túlélésre;
- anafilaxiás sokk (súlyos allergiás reakció ételre, rovarcsípésre): 5-15 percen belül életveszélyes légúti szűkületet és keringés-összeomlást okozhat;
- súlyos vérzéses baleset, artéria-sérülés esetén: minden pillanat számít, hiszen pár perc alatt a vérveszteség életveszélyes méretet ölthet;
- ha áramütés ér valakit, vagy, nagy kiterjedésű égési sérülés történik: a légúti duzzanat, keringési sokk perceken belül bekövetkezhet,
- súlyos háztartási baleset, fejsérülés esetén a koponyaűri vérzés vagy belső sérülés nagyon gyors állapotromlást okozhat.
Ha pedig még a mentősök dolgát is megnehezíti a házszám hiánya, azzal további percek mennek veszendőbe.
Ne ezen múljon! A házszámot pár ezer forintért beszerezheti akár az internet olcsó és népszerű webshopjainak egyikéből, akár a helyi barkácsboltból. De még az is megoldás, ha jó vastag filctollal ráírja egy A/4-es lapra, és azt esőálló tartóba rakva kiszögeli a ház jól látható homlokzatára.
Remélhetőleg sosem lesz rá szükség, hogy a mentős az ön házszámát keresse. De mint tudjuk: bárkivel bármikor bármi megtörténhet. Jobb felkészülni, mint utólag bánkódni!
