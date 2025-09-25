Mélyen zsebbe nyúlós lehet, ha kiderül, hogy hiányzik ez az apróság a házáról

Kertes családi házak esetén bizony Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is gyakran előfordul, hogy semmilyen formában nincs kint a házon szám. Ezzel azonban nem csak szabályt szeg az ott lakó és nem csak a postás dolgát nehezíti meg: ha valamelyik családtaghoz mentőt kell hívni, bizony az ő esélyeit is jelentősen rontja. Sőt, a házszám hiánya valakinek akár az életébe is kerülhet!

Itt bizony bajban lennének a házszám hiánya miatt a mentősök...

Fotó: Nagy Balázs

A házszám hiánya nem csak a postás dolgát nehezíti meg

Annak ellenére, hogy például a vármegyeszékhelyen rendeletben írják elő, hogy „beépített és beépítetlen ingatlanokat is házszámmal kell ellátni az utcai közterület felől”, sokan vagy nehezen látható módon, vagy egyáltalán nem tesznek eleget az előírásnak. Korábban már megírtuk, hogy ez akár 50 ezer forintos helyszíni bírságot, tovább 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot is jelenthet a mulasztónak. Ennél is sokkal fontosabb azonban, hogy baj esetén a segítség is késve érkezhet. Erről így nyilatkozott hírportálunknak egy neve elhallgatását kérő mentőtiszt:

Amikor címre kell menni, olyankor nem csak a mentőautót vezető sofőr nézi a házszámokat, hanem ahányan megyünk, mindannyian nézzük. És sajnos igen: óriási probléma amikor nincs kint a házszám és nekünk kell számolgatni, hogy vajon ott vagyunk-e már, ahová hívtak minket. Ez komoly időveszteséget jelent, és olyan esetben, amikor minden pillanat számít, szó szerint életbe vágó, hogy kint van-e az a házszám vagy nincs...

Hogy ez mennyire igaz? Képzelje el, valaki a környezetében félrenyelte egy falatot. De úgy, hogy azt már otthon nem tudják egy kis hátbaütögetéssel orvosolni. Kevesen tudják, de ilyenkor 3-5 perc oxigénhiány után elindul az agykárosodás. Ha először megpróbálják „saját kezűleg” megoldani, már eltelt 2-3 perc, mire valaki tárcsázza a mentők számát. Normális esetben is további (végtelennek tűnő) percek telnek el, mire szirénázva megérkezik a segítség, de képzelje el, hogy nincs házszám az otthonán, így elmennek a ház előtt. A percek pedig csak telnek, az esélyek pedig egyre romlanak. Ugye, hogy az egyik legrosszabb rémálmok egyike elevenedett most meg?