El sem hinné, melyik a leghosszabb szolnoki buszvonal: mutatjuk a rekordjárat megállóit!
Szolnok utcáin naponta buszok tucatjai gördülnek végig, fedélzetükön diákokkal, dolgozó felnőttekkel és nyugdíjas utasokkal. De vajon hányan tudják, hogy melyik vonal a leghosszabb, vagy éppen a legrövidebb? Most lerántjuk a leplet!
Szolnokon mintegy 40 buszjárat közlekedik naponta többször is, egyes vonalakon akár óránként két-három indulással, lefedve a jászkunsági vármegyeszékhely teljes területét. A legnépszerűbbek talán a Széchenyi városrészre, illetve a Szandaszőlősre érkező helyi buszjáratok, hiszen ezeket rengeteg diák veszi igénybe a hétköznapokban. Van egy olyan vonal azonban, melyen ha az első megállótól az utolsóig közlekedünk, az bizony több mint 1 órás utazást jelent! Ön tudja, hogy melyik számozású buszjáratról van szó? Tartson velünk, most megmutatjuk!
Íme, a leghosszabb szolnoki helyi buszjárat!
Egy TikTok-felhasználó hívta fel a figyelmet arra a jelenségre, amire talán sokan nem is gondoltak, hiszen a tömegközlekedést olyan természetesen használjuk a városban, hogy ez az érdekesség a hétköznapokban fel sem merül. A videót készítő Public Transport Fan rendszeresen foglalkozik a különböző közlekedési eszközökkel és útvonalaikkal, és ezúttal Szolnok leghosszabb helyi járatát mutatta be. Kiderült, hogy a 21-es busz 24 kilométert tesz meg egyetlen útja során, az út pedig nagyjából egy órát vesz igénybe. Így a 21-es számít annak a járatnak, melyen a leghosszabb utat tehetjük meg megszakítás nélkül a városban.
– Megmondom őszintén, hogy korábban meg sem fordult a fejemben, hogy vajon melyik lehet a leghosszabb, vagy legrövidebb útvonal, amit a szolnoki buszok megtesznek. Érdekes számomra egyébként, hiszen naponta szállok fel a 21-es járatra a vasútállomáson, hogy gyorsabban bejussak a városközpontba, de igazából nem gondoltam volna, hogy a sofőrök egy-egy vonalon ilyen hosszan közlekednek úgy, hogy el sem hagyják a várost szinte – mondta egy fiatal nő, akinek munkába járását egyszerűsíti az említett járat.
Mutatjuk a rekordjárat legfontosabb megállóit!
A szóban forgó buszjárat a szandaszőlősi reptértől indul, a Tóth Árpád út irányába, majd onnan a McHale Hungária Kft. felé halad tovább az elkerülőn. Ezt követően a vasútállomás környéki megállók következnek, és a Széchenyi lakótelepet pedig az autóbusz-állomás felől közelíti meg, ahonnan végállomása, a vasútállomás következik újra. Ezek a főbb megállók teszik ki a 24 kilométeres útvonalat, mely Szolnok jelentős részét érinti.
A legrövidebb szolnoki vonalnak is utánajártunk
A leghosszabb járat után kíváncsiak voltunk arra is, melyik az a vonal, amely a legrövidebb távot teszi meg a városban. A szolnoki helyi járat menetrend szerint ezt a címet az 1-es busz érdemli ki, mely a Tallinn városrészből indul, és a Vegyiművek megállónál ér véget. Az út mindössze 8 kilométer hosszú, amit a jármű körülbelül 21 perc alatt teljesít.
