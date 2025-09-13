El sem hinné, melyik a leghosszabb szolnoki buszvonal: mutatjuk a rekordjárat megállóit!

Szolnokon mintegy 40 buszjárat közlekedik naponta többször is, egyes vonalakon akár óránként két-három indulással, lefedve a jászkunsági vármegyeszékhely teljes területét. A legnépszerűbbek talán a Széchenyi városrészre, illetve a Szandaszőlősre érkező helyi buszjáratok, hiszen ezeket rengeteg diák veszi igénybe a hétköznapokban. Van egy olyan vonal azonban, melyen ha az első megállótól az utolsóig közlekedünk, az bizony több mint 1 órás utazást jelent! Ön tudja, hogy melyik számozású buszjáratról van szó? Tartson velünk, most megmutatjuk!

Melyik a leghosszabb? És a legrövidebb? Két érdekesség is fókuszba került a szolnoki helyi buszjáratok kapcsán

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Íme, a leghosszabb szolnoki helyi buszjárat!

Egy TikTok-felhasználó hívta fel a figyelmet arra a jelenségre, amire talán sokan nem is gondoltak, hiszen a tömegközlekedést olyan természetesen használjuk a városban, hogy ez az érdekesség a hétköznapokban fel sem merül. A videót készítő Public Transport Fan rendszeresen foglalkozik a különböző közlekedési eszközökkel és útvonalaikkal, és ezúttal Szolnok leghosszabb helyi járatát mutatta be. Kiderült, hogy a 21-es busz 24 kilométert tesz meg egyetlen útja során, az út pedig nagyjából egy órát vesz igénybe. Így a 21-es számít annak a járatnak, melyen a leghosszabb utat tehetjük meg megszakítás nélkül a városban.

– Megmondom őszintén, hogy korábban meg sem fordult a fejemben, hogy vajon melyik lehet a leghosszabb, vagy legrövidebb útvonal, amit a szolnoki buszok megtesznek. Érdekes számomra egyébként, hiszen naponta szállok fel a 21-es járatra a vasútállomáson, hogy gyorsabban bejussak a városközpontba, de igazából nem gondoltam volna, hogy a sofőrök egy-egy vonalon ilyen hosszan közlekednek úgy, hogy el sem hagyják a várost szinte – mondta egy fiatal nő, akinek munkába járását egyszerűsíti az említett járat.

Mutatjuk a rekordjárat legfontosabb megállóit!

A szóban forgó buszjárat a szandaszőlősi reptértől indul, a Tóth Árpád út irányába, majd onnan a McHale Hungária Kft. felé halad tovább az elkerülőn. Ezt követően a vasútállomás környéki megállók következnek, és a Széchenyi lakótelepet pedig az autóbusz-állomás felől közelíti meg, ahonnan végállomása, a vasútállomás következik újra. Ezek a főbb megállók teszik ki a 24 kilométeres útvonalat, mely Szolnok jelentős részét érinti.