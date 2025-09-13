szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Utazás csúcsra járatva

2 órája

El sem hinné, melyik a leghosszabb szolnoki buszvonal: mutatjuk a rekordjárat megállóit!

Címkék#végállomás#útvonal#buszjárat#helyi járat#autóbusz

Szolnok utcáin naponta buszok tucatjai gördülnek végig, fedélzetükön diákokkal, dolgozó felnőttekkel és nyugdíjas utasokkal. De vajon hányan tudják, hogy melyik vonal a leghosszabb, vagy éppen a legrövidebb? Most lerántjuk a leplet!

Nyitrai Fanni

Szolnokon mintegy 40 buszjárat közlekedik naponta többször is, egyes vonalakon akár óránként két-három indulással, lefedve a jászkunsági vármegyeszékhely teljes területét. A legnépszerűbbek talán a Széchenyi városrészre, illetve a Szandaszőlősre érkező helyi buszjáratok, hiszen ezeket rengeteg diák veszi igénybe a hétköznapokban. Van egy olyan vonal azonban, melyen ha az első megállótól az utolsóig közlekedünk, az bizony több mint 1 órás utazást jelent! Ön tudja, hogy melyik számozású buszjáratról van szó? Tartson velünk, most megmutatjuk!

a leghosszabb vonal a szolnoki helyi buszjáratok közül
Melyik a leghosszabb? És a legrövidebb? Két érdekesség is fókuszba került a szolnoki helyi buszjáratok kapcsán
Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Íme, a leghosszabb szolnoki helyi buszjárat!

Egy TikTok-felhasználó hívta fel a figyelmet arra a jelenségre, amire talán sokan nem is gondoltak, hiszen a tömegközlekedést olyan természetesen használjuk a városban, hogy ez az érdekesség a hétköznapokban fel sem merül. A videót készítő Public Transport Fan rendszeresen foglalkozik a különböző közlekedési eszközökkel és útvonalaikkal, és ezúttal Szolnok leghosszabb helyi járatát mutatta be. Kiderült, hogy a 21-es busz 24 kilométert tesz meg egyetlen útja során, az út pedig nagyjából egy órát vesz igénybe. Így a 21-es számít annak a járatnak, melyen a leghosszabb utat tehetjük meg megszakítás nélkül a városban.

– Megmondom őszintén, hogy korábban meg sem fordult a fejemben, hogy vajon melyik lehet a leghosszabb, vagy legrövidebb útvonal, amit a szolnoki buszok megtesznek. Érdekes számomra egyébként, hiszen naponta szállok fel a 21-es járatra a vasútállomáson, hogy gyorsabban bejussak a városközpontba, de igazából nem gondoltam volna, hogy a sofőrök egy-egy vonalon ilyen hosszan közlekednek úgy, hogy el sem hagyják a várost szinte – mondta egy fiatal nő, akinek munkába járását egyszerűsíti az említett járat. 

Mutatjuk a rekordjárat legfontosabb megállóit! 

A szóban forgó buszjárat a szandaszőlősi reptértől indul, a Tóth Árpád út irányába, majd onnan a McHale Hungária Kft. felé halad tovább az elkerülőn. Ezt követően a vasútállomás környéki megállók következnek, és a Széchenyi lakótelepet pedig az autóbusz-állomás felől közelíti meg, ahonnan végállomása, a vasútállomás következik újra. Ezek a főbb megállók teszik ki a 24 kilométeres útvonalat, mely Szolnok jelentős részét érinti.

A legrövidebb szolnoki vonalnak is utánajártunk

A leghosszabb járat után kíváncsiak voltunk arra is, melyik az a vonal, amely a legrövidebb távot teszi meg a városban. A szolnoki helyi járat menetrend szerint ezt a címet az 1-es busz érdemli ki, mely a Tallinn városrészből indul, és a Vegyiművek megállónál ér véget. Az út mindössze 8 kilométer hosszú, amit a jármű körülbelül 21 perc alatt teljesít.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu