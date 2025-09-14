Nem volt borongós a hangulat
53 perce
Az eső sem tudta elmosni a Helyi Termékek Vásárát Szolnokon – galériával
Bár a táncház elmaradt, és az eső is eleredt, a megszokott lelkesedéssel kínálták portékáikat a termelők a szolnoki Helyi Termékek Vásárán vasárnap.
Az ősz első Helyi Termékek Vásárát rendezték meg vasárnap délelőtt a Hild téren és az Aba-Novák Agórában. Az időközben megérkezett esőben előkerültek az ernyők, úgy válogattak tovább a különféle termékek között az érdeklődők. Közben több sátorban is főttek a finom ételek a bográcsokban, sőt, a Tiszavirág Daloskör is fellépett.
Helyi Termékek VásáraFotók: Mészáros János
