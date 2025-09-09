szeptember 9., kedd

Hobo koncert

28 perce

Szolnokra érkezik egy igazi legenda, magával hozza a blues életérzést

Címkék#koncertsorozat#blues#Hobo#születésnap

Történelem, zene, költészet és lázadás. Mindezek egy személyben vendégeskednek most Szolnokon. Hobo Szolnokon koncertezik. Mutatjuk, mikor.

Szoljon.hu

Földes László Hobo idén év elején ünnepelte 80. születésnapját. A jubileumi koncertsorozat keretében szerdán Szolnokra érkezik.

Hobo Szolnokon
Földes László Hobo jubileumi koncertsorozat keretében szerdán Szolnokra érkezik
Forrás:  MTI

Több mint fél évszázada kezdődött a pályafutása. Egy ország ismeri, ezrek, tízezrek kedvelik. Földes László Hobo idén nyolcvan esztendős lett. A jeles évforduló kapcsán zenekarával országos turnéra indul, amely keretében egy közös ünneplésre hívja országszerte közönségét.

Szolnokra jön Hobo

Szeptember 10-én, szerdán este hét órakor Szolnokon, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban láthatják, hallhatják a rajongók.

A legendás bluesénekes, dalszerző és előadóművész születésnapi koncertjén pályafutásának ikonikus dalai is felcsendülnek.

 

