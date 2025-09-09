Szolnokra érkezik egy igazi legenda, magával hozza a blues életérzést

Földes László Hobo idén év elején ünnepelte 80. születésnapját. A jubileumi koncertsorozat keretében szerdán Szolnokra érkezik.

Földes László Hobo jubileumi koncertsorozat keretében szerdán Szolnokra érkezik

Forrás: MTI

Több mint fél évszázada kezdődött a pályafutása. Egy ország ismeri, ezrek, tízezrek kedvelik. Földes László Hobo idén nyolcvan esztendős lett. A jeles évforduló kapcsán zenekarával országos turnéra indul, amely keretében egy közös ünneplésre hívja országszerte közönségét.

Szolnokra jön Hobo

Szeptember 10-én, szerdán este hét órakor Szolnokon, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban láthatják, hallhatják a rajongók.

A legendás bluesénekes, dalszerző és előadóművész születésnapi koncertjén pályafutásának ikonikus dalai is felcsendülnek.