Szolnokra érkezik egy igazi legenda, magával hozza a blues életérzést
Történelem, zene, költészet és lázadás. Mindezek egy személyben vendégeskednek most Szolnokon. Hobo Szolnokon koncertezik. Mutatjuk, mikor.
Földes László Hobo idén év elején ünnepelte 80. születésnapját. A jubileumi koncertsorozat keretében szerdán Szolnokra érkezik.
Több mint fél évszázada kezdődött a pályafutása. Egy ország ismeri, ezrek, tízezrek kedvelik. Földes László Hobo idén nyolcvan esztendős lett. A jeles évforduló kapcsán zenekarával országos turnéra indul, amely keretében egy közös ünneplésre hívja országszerte közönségét.
Szolnokra jön Hobo
Szeptember 10-én, szerdán este hét órakor Szolnokon, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban láthatják, hallhatják a rajongók.
A legendás bluesénekes, dalszerző és előadóművész születésnapi koncertjén pályafutásának ikonikus dalai is felcsendülnek.