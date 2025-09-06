Csodálatos égi színjáték vár ránk vasárnap este

Szeptember 7-én este olyan égi jelenségnek lehetünk szemtanúi, amely nem mindennapi élményt kínál: teljes holdfogyatkozás lesz. A ritka látványosság, ha az időjárás engedi, a Föld keleti felén élők számára nyújt felejthetetlen élményt.

Teljes holdfogyatkozás lesz megfigyelhető szeptember 7–én

Forrás: Origo

A teljes holdfogyatkozás Magyarországról is megfigyelhető

Budapesten a Hold 19 óra 8 perckor kel fel, de ekkorra a fogyatkozás már javában tart.

– A leglátványosabb rész 19:30-kor következik be és 20:50-ig figyelhető meg, akkor kezd kilépni a Hold a teljes árnyékból. Így közel másfél órán át vöröses fényben dereng majd – árulta el Ujlaki Csaba szolnoki csillagász.

A teljes jelenség több mint öt órán át tart, de a legemlékezetesebb pillanatok a vörös Holdat mutató totalitás idejére esnek.

Miért lesz vörös a Hold?

A teljes holdfogyatkozás során a Föld pontosan a Nap és a Hold közé kerül, és árnyékot vet égi kísérőnkre. A Hold azonban nem tűnik el, hanem különleges színt ölt. Ennek oka a Rayleigh-szórás nevű fizikai jelenség. A levegő apró részecskéi kiszűrik a rövidebb hullámhosszú kék fényt, miközben átengedik a vöröses árnyalatot. Ezért láthatjuk ilyenkor narancsos–vöröses színben a Holdat, amely alacsonyan, a délkeleti horizont fölött vonul majd.

Szokatlanul hosszú és ritka jelenség

A szeptemberi fogyatkozás különlegessége, hogy a Hold alig két és fél nappal jár a Földhöz legközelebbi pontja előtt. Ezért az átlagnál nagyobbnak és fényesebbnek is tűnik majd. A közel 82 perces teljesség szokatlanul hosszú, így bőven lesz időnk gyönyörködni a látványban.

Az égi színjáték Európából is látható

A teljes fogyatkozás Kelet-Afrikából, Ázsiából, Ausztráliából és Európa nagy részéből is megfigyelhető lesz. Hazánkban is teljes pompájában élvezhetjük a látványt, egyedül az amerikai kontinens lakói maradnak ki belőle, mert ott a Hold addigra már lenyugszik.

Megfigyelési tippek a legjobb élményért

Az ég világoskék lesz és a Hold nem lesz azonnal észrevehető. Takarásban lesz a tereptárgyaktól, ezért sík, vagy magaslati helyet kell keresni a megpillantásához – javasolja a csillagász. Egy esti kirándulás különleges program lehet, de ha az időjárás közbeszólna, egy csillagvizsgáló vagy az online közvetítésnek köszönhetően akkor sem maradunk le teljesen a látványról.