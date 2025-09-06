1 órája
Csodálatos égi színjáték vár ránk vasárnap este
Szeptember 7-én este az égbolt különleges színjátékot tartogat, amelyhez foghatót csak ritkán látni. Vörös fényben derengő teljes holdfogyatkozás lesz látható.
Szeptember 7-én este olyan égi jelenségnek lehetünk szemtanúi, amely nem mindennapi élményt kínál: teljes holdfogyatkozás lesz. A ritka látványosság, ha az időjárás engedi, a Föld keleti felén élők számára nyújt felejthetetlen élményt.
A teljes holdfogyatkozás Magyarországról is megfigyelhető
Budapesten a Hold 19 óra 8 perckor kel fel, de ekkorra a fogyatkozás már javában tart.
– A leglátványosabb rész 19:30-kor következik be és 20:50-ig figyelhető meg, akkor kezd kilépni a Hold a teljes árnyékból. Így közel másfél órán át vöröses fényben dereng majd – árulta el Ujlaki Csaba szolnoki csillagász.
A teljes jelenség több mint öt órán át tart, de a legemlékezetesebb pillanatok a vörös Holdat mutató totalitás idejére esnek.
Miért lesz vörös a Hold?
A teljes holdfogyatkozás során a Föld pontosan a Nap és a Hold közé kerül, és árnyékot vet égi kísérőnkre. A Hold azonban nem tűnik el, hanem különleges színt ölt. Ennek oka a Rayleigh-szórás nevű fizikai jelenség. A levegő apró részecskéi kiszűrik a rövidebb hullámhosszú kék fényt, miközben átengedik a vöröses árnyalatot. Ezért láthatjuk ilyenkor narancsos–vöröses színben a Holdat, amely alacsonyan, a délkeleti horizont fölött vonul majd.
Szokatlanul hosszú és ritka jelenség
A szeptemberi fogyatkozás különlegessége, hogy a Hold alig két és fél nappal jár a Földhöz legközelebbi pontja előtt. Ezért az átlagnál nagyobbnak és fényesebbnek is tűnik majd. A közel 82 perces teljesség szokatlanul hosszú, így bőven lesz időnk gyönyörködni a látványban.
Az égi színjáték Európából is látható
A teljes fogyatkozás Kelet-Afrikából, Ázsiából, Ausztráliából és Európa nagy részéből is megfigyelhető lesz. Hazánkban is teljes pompájában élvezhetjük a látványt, egyedül az amerikai kontinens lakói maradnak ki belőle, mert ott a Hold addigra már lenyugszik.
Megfigyelési tippek a legjobb élményért
Az ég világoskék lesz és a Hold nem lesz azonnal észrevehető. Takarásban lesz a tereptárgyaktól, ezért sík, vagy magaslati helyet kell keresni a megpillantásához – javasolja a csillagász. Egy esti kirándulás különleges program lehet, de ha az időjárás közbeszólna, egy csillagvizsgáló vagy az online közvetítésnek köszönhetően akkor sem maradunk le teljesen a látványról.
A következő 2028-ban lesz megfigyelhető
Ilyen hosszú és tisztán látható teljes holdfogyatkozást legközelebb 2028-ban élvezhetünk ismét Magyarországról. Érdemes tehát szeptember 7-én estére szabaddá tenni magunkat, és feltekinteni az égre, mert a természet egyik legszebb színjátékát kapjuk ajándékba.