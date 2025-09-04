szeptember 4., csütörtök

1 órája

Földöntúli látványban lehet részünk vasárnap: jön a vérhold

#vérhold#Föld#Hold#csillagászat

Különleges látvány vár azokra, akik vasárnap este az égre tekintenek.

Bátori Attila

A vasárnap estét kísérteties látvány teszi felejthetetlenné: teljes holdfogyatkozás, úgynevezett vérhold lesz látható Magyarország felett. A jelenség több mint egy órán át tart, és tiszta időben szabad szemmel is élvezhető.

Több mint két órán át gyönyörködhetünk a teljes holdfogyatkozás teli fázisában
A különleges holdfogyatkozás során vörös színű lesz a hold
Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése szerint a naplemente után felkelő Hold már részleges fogyatkozásban lesz. Budapesten a teljes szakasz 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor tetőzik, és 20:53-ig tart. Ez azt jelenti, hogy a Hold összesen 82 percen keresztül a Föld árnyékában marad. A részleges fogyatkozás egészen 21:57-ig megfigyelhető, majd a félárnyék is lassan eltűnik. Az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz követhető a jelenség.

Mitől lesz különleges a szeptemberi holdfogyatkozás?

A vérhold különleges színét a Föld légköre okozza. A napfény a légkörön áthaladva megtörik és szétszóródik, így jut el a Hold felszínére. Emiatt tűnik majd vöröses-barnás árnyalatúnak a fogyatkozás idején. Ugyanez a jelenség festi vörösre a naplementét is – írja az Origo.hu.

Hogyan érdemes nézni a vasárnapi holdfogyatkozást?

A megfigyeléshez nem kell távcső, de fontos, hogy tiszta, keleti irányba nyitott kilátásunk legyen. Aki biztosra akar menni, annak érdemes egy magasabb pontról vagy a város fényeitől távolabb keresni a legjobb helyet.

A vasárnapi vérhold ritka és látványos égi tünemény, amely a csillagászat iránt kevésbé érdeklődők számára is felejthetetlen élményt ígér. Aki csak teheti, érdemes félretennie egy órát az estéből, és felnézni az égre.

Nemrég egy új holdat is felfedeztek a csillagászok

Naprendszerünk hetedik bolygója körül keringő új holdat találtak a csillagászok a James-Webb-űrteleszkóp segítségével. Az egyelőre S/2025 U1 jelű égitesttel 29-re emelkedett az Uránusz holdjainak száma.

 

 

