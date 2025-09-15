4 órája
Előre nem látható műszaki problémákra bukkantak a régi, ikonikus épület bontása során
Hosszú idő után újra életre kel Jászberény egyik elhagyatott ikonikus épülete. Egy hónapja megkezdődött a Honvéd Jász Kaszinó felújítása, gőzerővel haladnak a munkálatok. A bontáskor a szakemberek nem várt műszaki problémát találtak – derült ki a turisztikai projekt minapi sajtónyilvános rendezvényén.
Mint azt korábban megírtuk, pályázati forrásból megújul az 1870-es évek végén épült Honvéd Jász Kaszinó, közismert nevén Tiszti Klub épülete Jászberényben. A turisztikai, kulturális és közösségi célú fejlesztés részleteit szeptember 9-én, kedden projektnyitó rendezvényen ismertették a jászberényi polgármesteri hivatal dísztermében.
Így kap új funkciót a Honvéd Jász Kaszinó
– A Tiszti Klub valamikor impozáns rendezvénytér volt, ahol fiatalok és idősek egyaránt jól érezték magukat. Nagyon sok jászberényi és jászsági ember szép emlékekkel, élményekkel kötődik a Honvéd Jász Kaszinóhoz. A nyertes projekttel egy nagy álmunk válik valóra. Remélem, hogy újra közösségépítő tér lesz az egykor szebb napokat látott épület – kezdte köszöntőjét Budai Lóránt polgármester.
Az önkormányzat 400 millió forintot nyert a TOP Plusz keretében a helyi védelem alatt álló Honvéd Jász Kaszinó rekonstrukciójára. Az uniós projekt részleteit Bató Andrea, a Városgazdálkodási Osztály vezetője ismertette.
– A támogatási szerződést 2023-ban kötötte meg az önkormányzat. Ezt követően indulhatott el a projekt a megvalósulás útján. Első körben a tervezés zajlott, amelybe a város kulturális szereplőit is igyekeztünk bevonni. Mivel az épület helyi védelem alatt áll, ezért a tervdokumentációt az Országos Tervtanács elé kellett vinni, mely jóváhagyta azt. Ezután készülhettek el a kiviteli tervek – tájékoztatott Bató Andrea, aki kitért arra is, hogy a közbeszerzési eljárás idén júliusban sikeresen zárult.
Az épület és az udvar felújítását a T-Invest ’91 Kft., az épülethez tartozó buszmegálló kialakítását az Épít-Takarít Bt. nyerte el. Július végén adták át a munkaterületet és elkezdődött a kivitelezés. Mint azt megtudtuk, a projektben az ikonikus épület a pincétől a padlásig teljesen megújul az udvari környezettel együtt.
A pinceszint utólagos vízszigetelése után múzeum kávézónak, múzeum étteremnek alkalmas pincerendszert alakítanak ki. A földszint átépítésével többfunkciós rendezvényterületet hoznak létre, mely kiállításoknak, előadásoknak, konferenciáknak adhat majd helyet.
Nem várt problémára bukkantak
A beruházás során korszerűsítik többek között a nyílászárókat, a fűtési rendszert, az elektromos- és vízhálózatot, megújul a tetőszerkezet, az udvar, a meglévő raktár és a kerítés is. Az udvaron közösségi tereket, kerti sétányokat és parkolókat alakítanak ki, a csoportosan érkező látogatóknak buszparkolót építenek az épület mellett, az Ady Endre úton. A Honvéd Jász Kaszinó rekonstrukciójának nettó költsége 537 millió forint, a buszöböl kialakítása 4,5 millió forint. A munkaterület átadását követően a kivitelezőnek nyolc hónap áll rendelkezésére a projekt megvalósítására. Tóth István, a T-Invest ’90 Kft. ügyvezetője elmondta, hogy egy hónapja már megkezdték a munkálatokat, a tetőszerkezetet építik és stabilizálják az épület szerkezetét. Hozzátette: bontás során egy-két kisebb, nem várt műszaki problémát találtak, melyek a tervező asztalán vannak. Emiatt várhatóan kisebb módosítások lesznek, de ezek magát a célt nem változtatják meg.
Raftingpálya, termálfürdő – több, a Tisza-tó fejlesztését célzó beruházásról is beszámoltak