Előre nem látható műszaki problémákra bukkantak a régi, ikonikus épület bontása során

Mint azt korábban megírtuk, pályázati forrásból megújul az 1870-es évek végén épült Honvéd Jász Kaszinó, közismert nevén Tiszti Klub épülete Jászberényben. A turisztikai, kulturális és közösségi célú fejlesztés részleteit szeptember 9-én, kedden projektnyitó rendezvényen ismertették a jászberényi polgármesteri hivatal dísztermében.

Megkezdődött a Honvéd Jász Kaszinó felújítása Jászberényben. A 19. század második felében emelt ikonikus épület új funkciót kap

Fotó: Pesti József

Így kap új funkciót a Honvéd Jász Kaszinó

– A Tiszti Klub valamikor impozáns rendezvénytér volt, ahol fiatalok és idősek egyaránt jól érezték magukat. Nagyon sok jászberényi és jászsági ember szép emlékekkel, élményekkel kötődik a Honvéd Jász Kaszinóhoz. A nyertes projekttel egy nagy álmunk válik valóra. Remélem, hogy újra közösségépítő tér lesz az egykor szebb napokat látott épület – kezdte köszöntőjét Budai Lóránt polgármester.

Az önkormányzat 400 millió forintot nyert a TOP Plusz keretében a helyi védelem alatt álló Honvéd Jász Kaszinó rekonstrukciójára. Az uniós projekt részleteit Bató Andrea, a Városgazdálkodási Osztály vezetője ismertette.

– A támogatási szerződést 2023-ban kötötte meg az önkormányzat. Ezt követően indulhatott el a projekt a megvalósulás útján. Első körben a tervezés zajlott, amelybe a város kulturális szereplőit is igyekeztünk bevonni. Mivel az épület helyi védelem alatt áll, ezért a tervdokumentációt az Országos Tervtanács elé kellett vinni, mely jóváhagyta azt. Ezután készülhettek el a kiviteli tervek – tájékoztatott Bató Andrea, aki kitért arra is, hogy a közbeszerzési eljárás idén júliusban sikeresen zárult.

Az épület és az udvar felújítását a T-Invest ’91 Kft., az épülethez tartozó buszmegálló kialakítását az Épít-Takarít Bt. nyerte el. Július végén adták át a munkaterületet és elkezdődött a kivitelezés. Mint azt megtudtuk, a projektben az ikonikus épület a pincétől a padlásig teljesen megújul az udvari környezettel együtt.

A pinceszint utólagos vízszigetelése után múzeum kávézónak, múzeum étteremnek alkalmas pincerendszert alakítanak ki. A földszint átépítésével többfunkciós rendezvényterületet hoznak létre, mely kiállításoknak, előadásoknak, konferenciáknak adhat majd helyet.

Nem várt problémára bukkantak

A beruházás során korszerűsítik többek között a nyílászárókat, a fűtési rendszert, az elektromos- és vízhálózatot, megújul a tetőszerkezet, az udvar, a meglévő raktár és a kerítés is. Az udvaron közösségi tereket, kerti sétányokat és parkolókat alakítanak ki, a csoportosan érkező látogatóknak buszparkolót építenek az épület mellett, az Ady Endre úton. A Honvéd Jász Kaszinó rekonstrukciójának nettó költsége 537 millió forint, a buszöböl kialakítása 4,5 millió forint. A munkaterület átadását követően a kivitelezőnek nyolc hónap áll rendelkezésére a projekt megvalósítására. Tóth István, a T-Invest ’90 Kft. ügyvezetője elmondta, hogy egy hónapja már megkezdték a munkálatokat, a tetőszerkezetet építik és stabilizálják az épület szerkezetét. Hozzátette: bontás során egy-két kisebb, nem várt műszaki problémát találtak, melyek a tervező asztalán vannak. Emiatt várhatóan kisebb módosítások lesznek, de ezek magát a célt nem változtatják meg.