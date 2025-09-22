Erre sokan nem számítanak hétfőn reggel – mutatjuk, hol lesz fennakadás a Jászkunságban, nem árt felkészülni

Szeptember 1-jén megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – mondta dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke. A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart. Jelenleg a végrehajtás negyedik hete kezdődik meg, ami azt jelenti, hogy továbbra is fokozott közúti és légijármű forgalomra, és az ezekkel járó intenzív hanghatásokra kell számítani többek között Jász-Nagykun Szolnok vármegyében is. Mutatjuk az érintett szakaszokat és dátumokat!

A honvédelmi művelet érinti a forgalmat is, és egyes szakaszokon intenzív hanghatással is járhat

Fotó: Kiss János / Illusztráció

Példátlan honvédelmi művelet zajlik szeptemberben: a forgalmat is érinti

A NATO keretek között megrendezett nagyszabású gyakorlat végrehajtása miatt megnövekedett forgalomra kell számítani az ország több részén is az autópályákon, autóutakon és egyes településeken is. Az Adaptive Hussars 2025 művelethez kapcsolódóan szeptember 22-én hétfőn 06:00 és 12:30 óra között katonai gépjárművekből álló menetoszlopokat indítanak Szolnok-Szandaszőlős – Kecskemét – Budapest – Székesfehérvár - Pápa Bázisrepülőtér, valamint Szolnok-Szandaszőlős – M0 – Győr – Pápa Bázisrepülőtér útvonalon.

A katonai konvojokat a légierő forgószárnyas légijárművei kísérik.

Szeptember 22-én, hétfőn Szolnok-Szandaszőlősről indul egy konvoj, amely a 442-es számú útról hajt végre menetet Pápa Bázisrepülőteréig, érintve:

M44 autópálya;

44-es út;

54-es út;

M5 autópálya;

52-es út;

51-es út;

M8 - Pentele híd;

M6 autópálya;

62-es út;

M7 autópálya;

8-es főút;

83-as út.

A visszacsoportosítás szeptember 26-án történik, ugyanezekkel a feltételekkel.

Szeptember 25. és 27. között, napközben több hullámban katonai gépjárművekből álló menetoszlopokat indítanak a szentesi laktanyától, Kunszentmárton irányába, a martfűi komplejáró útvonalon. A katonai eszközöket szállító járművek miatt az érintett útvonalakon a megszokottnál több figyelemre, türelemre és körültekintésre lesz szükség. A konvojok mérete és haladása eltér a mindennapi közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség a közlekedők együttműködését kéri. Fontos tudni, hogy a katonai menetoszlop közé behajtani nemcsak szabálytalan, de veszélyes is.