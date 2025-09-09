Nyolcvan év után visszakerült Horthy Miklós legendás vonata Kenderesre – galériával

Horthy emléknapot szervezett az önkormányzat és a Horthy Miklós Alapítvány vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó kenderesi újratemetése 32. évfordulója alkalmából.

Koszorúzással tisztelegtek Horthy Miklós emléke előtt

Fotó: Daróczi Erzsébet

Az eseményen részt vett a családból Horthy Éva és Horthy Csaba. Az ünnepség előtt a parkban az MH Szolnoki Légierő Zenekar adott térzenét, majd a történelmi zászlók behozatala után Barabásné Forgács Edit emlékezett a kormányzóra – akinek Kenderes is nagyon sokat köszönhet –, majd dr. Fazekas Sándor, az Országgyűlés alelnöke méltatta Horthy Miklós, a 20. századi államalapító érdemeit.

Dr. Köő Artúr történész, tanár beszédében felidézte a 32 évvel ezelőtt újratemetés jelentőségét, mozzanatait, majd részletesen ismertette a kormányzó tevékenységét.

Ezt követően Palotai Ádám plébániai kormányzó, Kenderes plébánosa és Répási István, református lelkész osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

Az ünnepi műsorban közreműködött Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas operaénekes és a Fényerő Zenekar.

A megemlékezés végén a Történelmi Vitézi Rend tagjai és a Karcagi Kováts Mihály Huszárbandérium huszárjai kivitték a történelmi zászlókat, a jelenlévők pedig átvonultak a Horthy kriptához, ahol koszorúzást tartottak. Az ünnepség este a vasútállomáson zárult, ahol most mutatták be először a nagyközönségnek a kormányzóhoz kötődő, teljesen felújított Turán 9-es szalonkocsit.

A Turán étkezőkocsija most Kenderesen tekinthető meg

Fotó: Daróczi Erzsébet

Gaszparjan Ruben szavalata után Lánszki Regő, az Építészeti és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára és Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója mutatta be a Turán étkezőkocsi kalandos előkerülésének és felújításának történetét. Mint elhangzott, ez a történelmi emlék, nemcsak a magyar vasúttörténet fontos darabja, de Kenderes számára is kiemelkedő jelentőségű.

Kalandos úton került vissza Kenderesre Horthy Miklós vonatkocsija

A vonat előtt elhelyezett tablókon végigkövethető Horthy Miklós legendás szerelvényének étkezőkocsija. A kocsit 1913-ban gyártották, fele-fele részben első- és másodosztályú kialakítással. A Horthy-család rendkívül kedvelte a Turán-vonatot, szerettek az étkező kocsijában ebédet vagy vacsorát fogyasztani, de sok tárgyalás helyszíne is volt ez a vonat.

A vasúti kocsi 1944-ig szolgálatban állt, majd nyoma veszett és csak 2020. őszén került elő. A szenci tónál lévő vasúti kocsiról a Szlovák Vasúttörténeti Múzeum úgy tudta, hogy Masaryk szalonkocsija volt. Egy magántulajdonban lévő telken, a tanya mögött állt 1970-es évektől, miután a tulajdonosa megvette azt.

Az örökös nyaralót szeretett volna a telekre építeni, így került elő a kocsi. A sorozatszám alapján kiderült, ez Horthy Miklós Turán nevű szerelvényének a 9-es számú vasúti kocsija, étkezővel, nyolcszemélyes faragott asztallal, konyhával és három hálószobával. A járművet a Közlekedési Múzeum vásárolta meg és felújíttatták, most pedig a kenderesi vasútállomáson megtekinthető október 3-ig.