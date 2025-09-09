szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kalandos útja volt

2 órája

Nyolcvan év után visszakerült Horthy Miklós legendás vonata Kenderesre – galériával

Címkék#szoljon videó#Vitéz Nagybányai Horthy Miklós#megemlékezés#vasúti kocsi

A Horthy ligetben emlékműsorral, koszorúzással tisztelegtek a magyar történelem egyik meghatározó alakja, vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó emléke előtt.

Daróczi Erzsébet

Horthy emléknapot szervezett az önkormányzat és a Horthy Miklós Alapítvány vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó kenderesi újratemetése 32. évfordulója alkalmából.

horthy miklós
Koszorúzással tisztelegtek Horthy Miklós emléke előtt
Fotó: Daróczi Erzsébet

Az eseményen részt vett a családból Horthy Éva és Horthy Csaba. Az ünnepség előtt a parkban az MH Szolnoki Légierő Zenekar adott térzenét, majd a történelmi zászlók behozatala után Barabásné Forgács Edit emlékezett a kormányzóra – akinek Kenderes is nagyon sokat köszönhet –, majd dr. Fazekas Sándor, az Országgyűlés alelnöke méltatta Horthy Miklós, a 20. századi államalapító érdemeit.

Dr. Köő Artúr történész, tanár beszédében felidézte a 32 évvel ezelőtt újratemetés jelentőségét, mozzanatait, majd részletesen ismertette a kormányzó tevékenységét.

Ezt követően Palotai Ádám plébániai kormányzó, Kenderes plébánosa és Répási István, református lelkész osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

Az ünnepi műsorban közreműködött Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas operaénekes és a Fényerő Zenekar.

A megemlékezés végén a Történelmi Vitézi Rend tagjai és a Karcagi Kováts Mihály Huszárbandérium huszárjai kivitték a történelmi zászlókat, a jelenlévők pedig átvonultak a Horthy kriptához, ahol koszorúzást tartottak. Az ünnepség este a vasútállomáson zárult, ahol most mutatták be először a nagyközönségnek a kormányzóhoz kötődő, teljesen felújított Turán 9-es szalonkocsit.

A Turán étkezőkocsija most Kenderesen tekinthető meg
Fotó: Daróczi Erzsébet

Gaszparjan Ruben szavalata után Lánszki Regő, az Építészeti és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára és Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója mutatta be a Turán étkezőkocsi kalandos előkerülésének és felújításának történetét. Mint elhangzott, ez a történelmi emlék, nemcsak a magyar vasúttörténet fontos darabja, de Kenderes számára is kiemelkedő jelentőségű.

Kalandos úton került vissza Kenderesre Horthy Miklós vonatkocsija

A vonat előtt elhelyezett tablókon végigkövethető Horthy Miklós legendás szerelvényének étkezőkocsija. A kocsit 1913-ban gyártották, fele-fele részben első- és másodosztályú kialakítással. A Horthy-család rendkívül kedvelte a Turán-vonatot, szerettek az étkező kocsijában ebédet vagy vacsorát fogyasztani, de sok tárgyalás helyszíne is volt ez a vonat.

A vasúti kocsi 1944-ig szolgálatban állt, majd nyoma veszett és csak 2020. őszén került elő. A szenci tónál lévő vasúti kocsiról a Szlovák Vasúttörténeti Múzeum úgy tudta, hogy Masaryk szalonkocsija volt. Egy magántulajdonban lévő telken, a tanya mögött állt 1970-es évektől, miután a tulajdonosa megvette azt.

Az örökös nyaralót szeretett volna a telekre építeni, így került elő a kocsi. A sorozatszám alapján kiderült, ez Horthy Miklós Turán nevű szerelvényének a 9-es számú vasúti kocsija, étkezővel, nyolcszemélyes faragott asztallal, konyhával és három hálószobával. A járművet a Közlekedési Múzeum vásárolta meg és felújíttatták, most pedig a kenderesi vasútállomáson megtekinthető október 3-ig.

Horthy Miklósra emlékeztek Kenderesen

Fotók: Daróczi Erzsébet

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu