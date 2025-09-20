Három polgármesterjelölt és 22 képviselőaspiráns várja a voksokat Kunmadarason

Kunmadarason szeptember 21-én, vasárnap időközi önkormányzati választást tartanak. A választásra azért van szükség, mert a 2024. június 9-én megválasztott, október 1-jén hivatalba lépett 8+1 fős képviselő-testület idén május 29-én, név szerinti szavazással feloszlatta önmagát. A döntést követően Balogh Marianna, a júniusban megválasztott polgármester elmondta, hogy a polgármester és a képviselők az új testület megalakulásáig ellátják feladataikat.

Szeptember 21-én időközi önkormányzati választást tartanak Kunmadarason, reggel 6 órától este 7 óráig

Fotó: Nagy Balázs / MW Archív

Az időközi önkormányzati választáson hárman is indulnak a polgármesteri székért

A vasárnapi választáson a település új polgármesteréről és nyolc egyéni listás képviselőről döntenek a választópolgárok. A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: Balogh Marianna, Rabatin Roland és Vass Attila Márk.

A képviselői helyekért ennél jóval nagyobb a verseny: huszonkét független jelölt került fel a szavazólapra, közülük választhatják meg a helyiek a testület nyolc tagját.

A szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart a kijelölt szavazókörökben. A választási iroda tájékoztatása szerint mozgóurna igényelhető, és akadálymentesített szavazóhelyiség is rendelkezésre áll.