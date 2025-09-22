szeptember 22., hétfő

Időközi választás

Folytatjuk a munkát! – vallja Kunmadaras új polgármestere

Címkék#időközi polgármester-választás#időközi önkormányzati választás#Kunmadaras

Vasárnap Kunmadaras sorsáról döntöttek a helyi választópolgárok. Az időközi önkormányzati választás során polgármestert és nyolc képviselőt is választottak.

Daróczi Erzsébet

Szeptember 21-én Kunmadarason időközi önkormányzati választást tartottak, amelyen polgármestert és nyolc képviselőt választottak meg. Erre azért volt szükség, mert a 2024. június 9-én megválasztott, október 1-jén hivatalba lépett testület idén május 29-én feloszlatta önmagát. A Valasztas.hu oldal adatai alapján a nagyközségben választásra jogosult 3870 emberből 1714-en vettek részt a polgármester-választáson, húsz érvénytelen szavazat volt.

időközi önkormányzati választás Kunmadarason
A képen balról jobbra Gelei Tamás, Kapás Józsefné, Barta Sándor, Tóth Ferenc képviselők, Balogh Marianna polgármester és Tolnai Zoltán képviselő, hiányzik a képről Szalainé Doma Rita képviselő
Fotó: Daróczi Erzsébet

Az időközi önkormányzati választás eredménye 

Ismét Balogh Marianna (független) lett Kunmadaras polgármestere.

A képviselői helyekért 22 független jelölt indult. Az egyéni listás szavazatok összeszámolása után az alábbi eredmény született: Tolnai Zoltán 779 szavazat, Gelei Tamás 713 szavazat, Baló Tibor 699 szavazat, Guba László 628 szavazat, Barta Sándor 624 szavazat, Szalainé Doma Rita 610 szavazat, Tóth Ferenc 594 szavazat, Kapás Józsefné 578 szavazat.

A vasárnap éjszaka megszületett eredmény alapján Balogh Marianna (független) polgármesternek hat független támogatója van a nyolc képviselőből. Mint a település újraválasztott vezetője fogalmazott, folytatják a munkát, hiszen Kunmadaras jövőjét nem egyetlen ember dönti el, hanem a képviselő-testület közös akarata. – Ez most megvan, a mögöttem álló hat fős csapatom tagjai elkötelezettek a közösségért és készek együtt dolgozni velem településünk fejlődéséért – hangsúlyozta ki a település újraválasztott polgármestere.

 

