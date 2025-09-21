szeptember 21., vasárnap

Időközi választás



Minden szavazat számított, de a kunmadarasiak döntöttek

Vasárnap Kunmadaras sorsáról döntöttek a helyi választópolgárok. Az időközi önkormányzati választás során polgármestert és nyolc képviselőt is megválasztottak.

Szeptember 21-én Kunmadarason időközi önkormányzati választást tartottak, amelyen polgármestert és nyolc képviselőt választottak meg. Erre azért volt szükség, mert a 2024. június 9-én megválasztott, október 1-jén hivatalba lépett testület idén május 29-én feloszlatta önmagát.

Az időközi önkormányzati választás eredménye szerint Balogh Marianna lett Kunmadaras polgármestere
Az időközi önkormányzati választás még nem hivatalos eredménye szerint, Balogh Marianna lett Kunmadaras polgármestere
Fotó: Beküldött

Az időközi önkormányzati választáson hárman indultak a polgármesteri székért

Dr. Vincze Anita, a Helyi Választási Iroda vezetője elmondta, a választás napján rendkívüli esemény nem történt. A 3870 fő választásra jogosult szavazó közül 1692 fő jelent meg a 7 szavazókörben.

A polgármesteri tisztségért három független jelölt indult. Jelenleg a még nem hivatalos adatok alapján, mely a valasztas.hu oldalán is megtalálható, Balogh Marianna 781 szavazatot (46,16%), Rabatin Roland 765 szavazatot (45,21%) és Vass Attila Márk 146 szavazatot (8,3%) kapott. Így a jelenlegi állás szerint Balogh Marianna lesz Kunmadaras újraválasztott polgármestere.

A képviselői helyekért 22 független jelölt indult, itt még zajlik a szavazatok összesítése.

 

