1 órája
Minden szavazat számított, de a kunmadarasiak döntöttek
Vasárnap Kunmadaras sorsáról döntöttek a helyi választópolgárok. Az időközi önkormányzati választás során polgármestert és nyolc képviselőt is megválasztottak.
Szeptember 21-én Kunmadarason időközi önkormányzati választást tartottak, amelyen polgármestert és nyolc képviselőt választottak meg. Erre azért volt szükség, mert a 2024. június 9-én megválasztott, október 1-jén hivatalba lépett testület idén május 29-én feloszlatta önmagát.
Az időközi önkormányzati választáson hárman indultak a polgármesteri székért
Dr. Vincze Anita, a Helyi Választási Iroda vezetője elmondta, a választás napján rendkívüli esemény nem történt. A 3870 fő választásra jogosult szavazó közül 1692 fő jelent meg a 7 szavazókörben.
A polgármesteri tisztségért három független jelölt indult. Jelenleg a még nem hivatalos adatok alapján, mely a valasztas.hu oldalán is megtalálható, Balogh Marianna 781 szavazatot (46,16%), Rabatin Roland 765 szavazatot (45,21%) és Vass Attila Márk 146 szavazatot (8,3%) kapott. Így a jelenlegi állás szerint Balogh Marianna lesz Kunmadaras újraválasztott polgármestere.
A képviselői helyekért 22 független jelölt indult, itt még zajlik a szavazatok összesítése.
Különös látvány fogadta a Ceglédre érkezőket, még mindig a hatása alatt vannak