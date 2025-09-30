42 perce
A szépkorúaktól mi is tanulhatunk – galériával
5000 karcagi lakosnak mondtak köszöntet vasárnap. A város polgármestere elmondta, közel ennyi szépkorú él a városban, akik fáradhatatlan módon építették és szépítették Karcagot. Ezt meghálálva, az idősek világnapja alkalmából a karcagi Városháza udvarán zenés műsorral kedveskedett a szépkorúaknak.
A Karcag Városi Önkormányzat, a Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint az Országos Nyugdíjas Polgári (ONYP) Egyesület Karcagi Szervezete az idősek világnapja alkalmából a karcagi Városháza udvarán zenés műsorral kedveskedett a szépkorúaknak szeptember 28-án a Városháza udvarán.
Méltó módon ünnepelték a karcagi szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából
Murvainé Láng Róza ONYP elnök megnyitója után a műsorban retro slágerekkel fellépett Fekete Istvánné Kati, slágerekkel Bo Viktor, Erdei Fruzsina és Oláh Béla operett és sanzon dalokkal örvendeztette meg a szépkorúakat, majd Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a karcagi önkormányzat nevében az idősek világnapján a megjelenteket.
– Tudjuk jól, hogy az ENSZ kezdeményezésére 1991 óta emlékezünk meg világszerte az idősekről, amely nap arra figyelmeztet bennünket, hogy minden társadalom igazi értékét az mutatja meg, mennyire tudja megbecsülni az időseit – kezdte beszédét a polgármester. Elmondta, Karcagon közel 5000 szépkorú él, vagyis a város minden negyedik lakosa, idős ez pedig jelzi mennyire fontos, hogy odafigyeljenek rájuk.
Az önök közösségének erejét, bölcsességét, életútját, tapasztalatait és munkáját alapozza meg az, hogy mi, fiatalabbak itt lehetünk. Az önök életműve, kitartása és hite olyan örökség, amely a mai nemzedéknek is erőt ad, amelyből erőt meríthetünk. Önök építették fel ezt a várost, ezt a közösséget, önök alapozták meg azt a jelent, amelyben mi, fiatalabbak élhetünk és dolgozhatunk. Mindazt, amit ma Karcag képvisel, nagyrészt önöknek köszönhetjük.
– méltatta a város szépkorú közösségét a városvezető. Hozzátette: az elmúlt esztendők sok mindenre megtanították a karcagiakat. Az idősek helyzetéről szólva nem kerülhetik meg azokat a világban zajló változásokat, a háborús fenyegetést, a gazdasági nehézségeket, az inflációt, amelyek mind-mind próbára tették az idősek és természetesen a fiatalok közösségeit, családjaikat. A polgármester kiemelte, Karcagon bizonyították, hogy összefogással, egymás iránti felelősséggel átvészelhetnek minden nehéz időszakot, így ezt a mostanit is. Az államnak és önkormányzatnak is feladata, hogy a szépkorúak biztonságban és méltóságban élhessenek. Az idősek megbecsülése nem lehet kérdés és nem csupán október 1-jén kell kifejeznünk azt.
Idősek világnapja – zenés műsorral kedveskedtek a szépkorúaknak KarcagonFotók: Daróczi Erzsébet
– Önkormányzatunk, a mi képviselőink is azon dolgoznak a helyi programokkal, közösségi kezdeményezésekkel, klubok támogatásával, hogy valódi segítséget és lehetőséget kínáljunk. Nem véletlen, hogy Karcag város önkormányzata idén is elnyerte az Idősbarát önkormányzat címet. Ez a cím nemcsak egy rang, hanem kötelezettség is számunkra – szögezte le a városvezető, majd beszédének végén köszönetet mondott azoknak a civil szervezeteknek, nyugdíjas kluboknak, alapítványoknak, magánembereknek, akik munkájukkal segítik, hogy az időskor ne az elszigetelődés, hanem az aktív, tartalmas élet időszaka legyen.
A köszöntő után a szépkorúakat a szervezők egy tányér babgulyással vendégelték meg, amelyet a Konok kunok főzőcsapat készített el.
