A szépkorúaktól mi is tanulhatunk – galériával

A Karcag Városi Önkormányzat, a Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint az Országos Nyugdíjas Polgári (ONYP) Egyesület Karcagi Szervezete az idősek világnapja alkalmából a karcagi Városháza udvarán zenés műsorral kedveskedett a szépkorúaknak szeptember 28-án a Városháza udvarán.

Zsúfolásig megtelt a tér: karcagi szépkorúkat köszöntötték az idősek világnapja alkalmából

Fotó: Daróczi Erzsébet

Méltó módon ünnepelték a karcagi szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából

Murvainé Láng Róza ONYP elnök megnyitója után a műsorban retro slágerekkel fellépett Fekete Istvánné Kati, slágerekkel Bo Viktor, Erdei Fruzsina és Oláh Béla operett és sanzon dalokkal örvendeztette meg a szépkorúakat, majd Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a karcagi önkormányzat nevében az idősek világnapján a megjelenteket.

– Tudjuk jól, hogy az ENSZ kezdeményezésére 1991 óta emlékezünk meg világszerte az idősekről, amely nap arra figyelmeztet bennünket, hogy minden társadalom igazi értékét az mutatja meg, mennyire tudja megbecsülni az időseit – kezdte beszédét a polgármester. Elmondta, Karcagon közel 5000 szépkorú él, vagyis a város minden negyedik lakosa, idős ez pedig jelzi mennyire fontos, hogy odafigyeljenek rájuk.

Az önök közösségének erejét, bölcsességét, életútját, tapasztalatait és munkáját alapozza meg az, hogy mi, fiatalabbak itt lehetünk. Az önök életműve, kitartása és hite olyan örökség, amely a mai nemzedéknek is erőt ad, amelyből erőt meríthetünk. Önök építették fel ezt a várost, ezt a közösséget, önök alapozták meg azt a jelent, amelyben mi, fiatalabbak élhetünk és dolgozhatunk. Mindazt, amit ma Karcag képvisel, nagyrészt önöknek köszönhetjük.

– méltatta a város szépkorú közösségét a városvezető. Hozzátette: az elmúlt esztendők sok mindenre megtanították a karcagiakat. Az idősek helyzetéről szólva nem kerülhetik meg azokat a világban zajló változásokat, a háborús fenyegetést, a gazdasági nehézségeket, az inflációt, amelyek mind-mind próbára tették az idősek és természetesen a fiatalok közösségeit, családjaikat. A polgármester kiemelte, Karcagon bizonyították, hogy összefogással, egymás iránti felelősséggel átvészelhetnek minden nehéz időszakot, így ezt a mostanit is. Az államnak és önkormányzatnak is feladata, hogy a szépkorúak biztonságban és méltóságban élhessenek. Az idősek megbecsülése nem lehet kérdés és nem csupán október 1-jén kell kifejeznünk azt.