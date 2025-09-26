Illegális szállások és aggodalom a gyermekek biztonsága miatt – nő a feszültség

Az elmúlt hetekben forró téma lett Öcsödön a külföldi vendégmunkások megjelenése, és az egyre szaporodó illegális szállások megjelenése. Molnár András polgármester Öcsöd hivatalos Facebook-oldalán is jelezte, hogy egyre több lakossági panasz érkezik az önkormányzathoz és a polgárőrséghez, az idegen csoportok feltűnése miatt, akik sokszor nem tartják tiszteletben a helyi közösségi együttélés szabályait.

Elszaporodtak az illegális szállások Öcsödön, a lakók egyre nagyobb aggodalommal figyelik a helyzetet

Illegális szállásfoglalók lepték el a települést

A helyiek szerint a boltokban, a postán és az utcákon is előfordultak már kifogásolható esetek. A legnagyobb gondot azonban nem csupán a viselkedésük, hanem az illegális szálláshelyek terjedése okozza. Több háztulajdonos ugyanis jó üzletet lát a tömeges elszállásolásban, és figyelmen kívül hagyja, hogy ezzel milyen problémát idéz elő a közösségben.

Félelem az óvodánál

Az aggodalom különösen az óvodás gyermekek körül éleződött ki. Szülők és dolgozók is arról számoltak be, hogy az egyik szálláshely közvetlenül a Köztársaság úton található óvoda mellett működik.

Korábban már mi, dolgozók is szóltunk az itt lakóknak, mert hangosak voltak, kiabáltak be az ablakon, kővel dobálták az óvodát, majd aztán megszaporodott az itt lakók száma, és azóta csapatostól járnak – kelnek az óvoda előtt is, többször láttuk, hogy amennyire tudnak, behajolnak az ablakon, amikor szellőztetve van, illetve az udvari játék ideje alatt figyelik a kisgyermekeket a kerítésen keresztül, lassan sétálgatnak oda–vissza, általában néhány fős csoportokban. Mivel óvodás gyermek csak nagykorú személlyel távozhat, így remélhetőleg utánuk nem fognak menni, de ez, hogy figyelik őket az utcáról, szintén aggasztó

– írta egy helyi óvodai dolgozó.

Házról házra költöznek

Az önkormányzat vizsgálata szerint a beköltözők többségét egy mezőhéki vállalkozó foglalkoztatja idénymunkára. A csoportok sokszor 20-30 fős létszámmal jelennek meg egy-egy ingatlanban, majd rövid időn belül továbbállnak. A lakosság jelzései alapján az érintett házak pontos címei már az önkormányzat előtt is ismertek, a tulajdonosok pedig rendszerint nem helyben élnek, így gyakran nem tudják kezelni a kialakult helyzetet – tárta fel a helyzetet a polgármester a közösségi oldalon.