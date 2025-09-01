Hulladékkal árasztotta el a környéket a szemetelő, nagyot csapott az asztalra a szolgáltató

A szabályszegők körében meglehetősen kedvelt helyszín a Bajcsy-Zsilinszky úti, kék erkélyes társasház mögötti szelektív gyűjtő. A szolnoki helyszínen ismét illegális szemétlerakást rögzített egy térfigyelő kamera.

Ismét illegális szemétlerakás történt Szolnokon, videó rögzítette az esetet, ugyanazon a helyszínen

Forrás: NHSZ

Az autó megáll, a vezetője kiszáll, hátra megy és az utánfutóból kipakol. A kidobásra szánt holmikat – a képek alapján léceket, pallókat vagy talán műanyag lambériadarabokat – a szelektív hulladékgyűjtő sziget mellé helyezi. A cselekedet hagy némi kivetnivalót maga után, és ezzel valószínűleg az autó sofőrje is tisztában volt. Ha nem, akkor ezek után egy életre megjegyzi, az illetékes szolgáltató ugyanis feljelentést tett ellene.

Videón az illegális szemétlerakás

Az esetet rögzítő videót a NHSZ Szolnok – NHSZ Zounok tette közzé pénteken a társaság közösségi oldalán.

– Így néz ki egy illegális hulladéklerakás. Nem vitte el a hulladékudvarba, inkább a gyűjtősziget mellé borította ki – írták az illetékesek a videó mellé.

A bejegyzésből kiderült: a feljelentés megtörtént.

– A hulladékudvar ingyen fogadja a háztartási szelektív hulladékokat, csak oda kell vinni. Aki ilyet lát, jelentse, hogy együtt megállíthassuk az illegális hulladéklerakást – hívták fel a figyelmet, hozzátéve: mindenki használja a hulladékudvart – ingyenes, szabályos, környezetvédő!

Korábban ugyanott történt hasonló eset

Néhány nappal ezelőtt írtuk hírportálunkon, hogy ugyanezen a helyszínen hasonló eset történt. Akkor a szemetelők tíz percen keresztül pakolták a nem odavaló hulladékot.