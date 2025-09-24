Véres pelenkák és műtős ruhák a jászberényi külterületen? Megdönthetetlen bizonyíték látott napvilágot

Mint azt korábban megírtuk: egy teherautóról több bálányi, vélhetően kórházi veszélyes textilt, köztük véres pelenkákat, műtősruhákat és lepedőket helyeztek el Jászberény külterületén, a Neszűrben. A szeméthegyekről megdöbbentő fotók és videók terjedtek a közösségi médiában. A nagy port kavart illegális szemétlerakásról a képviselő-testület szeptember 17-én tartott soros ülésén részletesen is tárgyaltak.

A jászberényi képviselő-testület szeptemberi soros ülésén is téma volt a neszűri illegális szemétlerakás, ami nagy port kavart az elmúlt hetekben Jászberényben

Fotó: Archív / Pesti József

Mi lehet a mindent eldöntő bizonyíték a neszűri illegális szemétlerakás ügyében?

Budai Lóránt polgármester elmondta, hogy az esettel kapcsolatban nagyon sok kérdés, információ merült fel az elmúlt hetekben, ezért a napirendi pontok tárgyalása előtt teret adott a témának. Elsőként dr. Rédei Rita, jegyző adott tájékoztatást a polgármesteri hivatal intézkedéseiről.

- Szeptember 4-én Sárközy Csabáné Béres Krisztina önkormányzati képviselő a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete nevében jelentette be, hogy veszélyes környezetszennyezés történt a Neszűrben és kérte a hivatal intézkedését – kezdte a jegyző. Mint mondta, a mezőőri szolgálat segítségével azonosították be az érintett ingatlanokat. A mezőőri szolgálattól olyan kamerafelvételeket is kaptak, amelyeken az a teherautó is látható volt, ami a területre szállította a hulladékot. Ennek rendszáma alapján azonosították a tehergépjármű tulajdonosát, üzembetartóját. A rendelkezésre álló dokumentumokat elküldték a rendőrségnek.

- Mivel jegyzői hatáskör hiányában nem tudtunk eljárni az ügyben, ezért azt áttettük a hatáskörrel rendelkező Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához. A jegyzőnek, mint környezetvédelmi hatóságnak 2021. március 16-tól megszűnt az a hatásköre, ami illegálisan lerakott hulladék esetén hatósági eljárás megindítására ad lehetőséget – hangsúlyozta az eljárás rendjével kapcsolatban dr. Rédei Rita.

A vármegyei kormányhivatal illetékese nem volt jelen a tanácskozáson.

A jegyző ismertette, hogy a helyszíni szemle során a vármegyei hatóság megállapította:

a külföldről származó bálákban nem volt veszélyes hulladék,

a textíliák nem szennyezettek,

tűt, fecskendőt, kötszert nem találtak a hulladékok között.

Kiderült az is, hogy önkormányzati ingatlanokat nem érintett a neszűri szemétlerakás.