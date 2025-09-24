33 perce
Véres pelenkák és műtős ruhák a jászberényi külterületen? Megdönthetetlen bizonyíték látott napvilágot
Hetek óta döbbenetes eset borzolja a kedélyeket Jászberényben. A neszűri illegális szemétlerakás ügyéről hírportálunk is beszámolt. Vélhetően Ausztriából származó több bálányi kórházi textilhulladékot helyeztek ki az említett területre. A jászberényi képviselő-testület szeptemberi soros ülésén is téma volt a környezetszennyezési botrány, amelyről újabb információk láttak napvilágot.
Mint azt korábban megírtuk: egy teherautóról több bálányi, vélhetően kórházi veszélyes textilt, köztük véres pelenkákat, műtősruhákat és lepedőket helyeztek el Jászberény külterületén, a Neszűrben. A szeméthegyekről megdöbbentő fotók és videók terjedtek a közösségi médiában. A nagy port kavart illegális szemétlerakásról a képviselő-testület szeptember 17-én tartott soros ülésén részletesen is tárgyaltak.
Mi lehet a mindent eldöntő bizonyíték a neszűri illegális szemétlerakás ügyében?
Budai Lóránt polgármester elmondta, hogy az esettel kapcsolatban nagyon sok kérdés, információ merült fel az elmúlt hetekben, ezért a napirendi pontok tárgyalása előtt teret adott a témának. Elsőként dr. Rédei Rita, jegyző adott tájékoztatást a polgármesteri hivatal intézkedéseiről.
- Szeptember 4-én Sárközy Csabáné Béres Krisztina önkormányzati képviselő a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete nevében jelentette be, hogy veszélyes környezetszennyezés történt a Neszűrben és kérte a hivatal intézkedését – kezdte a jegyző. Mint mondta, a mezőőri szolgálat segítségével azonosították be az érintett ingatlanokat. A mezőőri szolgálattól olyan kamerafelvételeket is kaptak, amelyeken az a teherautó is látható volt, ami a területre szállította a hulladékot. Ennek rendszáma alapján azonosították a tehergépjármű tulajdonosát, üzembetartóját. A rendelkezésre álló dokumentumokat elküldték a rendőrségnek.
- Mivel jegyzői hatáskör hiányában nem tudtunk eljárni az ügyben, ezért azt áttettük a hatáskörrel rendelkező Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához. A jegyzőnek, mint környezetvédelmi hatóságnak 2021. március 16-tól megszűnt az a hatásköre, ami illegálisan lerakott hulladék esetén hatósági eljárás megindítására ad lehetőséget – hangsúlyozta az eljárás rendjével kapcsolatban dr. Rédei Rita.
A vármegyei kormányhivatal illetékese nem volt jelen a tanácskozáson.
A jegyző ismertette, hogy a helyszíni szemle során a vármegyei hatóság megállapította:
- a külföldről származó bálákban nem volt veszélyes hulladék,
- a textíliák nem szennyezettek,
- tűt, fecskendőt, kötszert nem találtak a hulladékok között.
Kiderült az is, hogy önkormányzati ingatlanokat nem érintett a neszűri szemétlerakás.
Dinamikusan halad a nyomozás
Az ügyben a Jászberényi Rendőrkapitányság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt rendelt el nyomozást, amelyről a tanácskozáson Glodics Ádám rendőr őrnagy, kapitányságvezető tájékoztatott. - A rendőrség büntetőeljárás keretén belül vizsgálja az ügyet. A nyomozás érdekeire való tekintettel az elkövető oldaláról nem adhatok bővebb információt. Az eljárás dinamikusan halad – hangsúlyozta Glodics Ádám. A kapitányságvezető hozzátette: a kamerafelvételek koronabizonyítékok lehetnek az eljárás további részében.
A közösségi médiában megjelent információkkal kapcsolatban Bethlendy Béla képviselő felvette, hogy a félreértések és hangulatkeltés elkerülése érdekében szervezzenek a képviselőknek képzéseket az eljárások rendjéről.
Sárközy Csabáné Béres Krisztina képviselő felszólalásában nyomatékosította, hogy amikor kiment a helyszínre, akkor ott bizony műtős ruhákat, lepedőket és pelenkákat talált. - Nem állítottam, hogy tűk, fecskendők vannak a hulladékban. Azt mondtam el, hogy az osztrák egészségügyben dolgozó ismerősöm véleménye alapján mi lehet benne – fűzte hozzá. Időközben a Mi Hazánk Mozgalom jászsági szervezete az illegálisan elhelyezett hulladék egy részét elszállíttatta. Enne részleteiről Kassab Adonis, a Mi Hazánk Mozgalom jászsági elnöke számolt be a szervezet közösségi oldalán.
