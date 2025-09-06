Csak erős idegzetűeknek! Horrorisztikus hulladékra bukkantak Jászberény külterületén – videóval, galériával

Újabb illegális szemétlerakás borzolja a kedélyeket Jászberényben. Ismeretlen teherautóról több bálányi vélhetően veszélyes textilt, köztük véres pelenkákat, műtősruhákat és lepedőket helyeztek el illegálisan a Neszűrben – ez derül ki abból a felvételből, amit Sárközy Csabáné Béres Krisztina a Jászberényi Jótékonykodók Egyesület elnöke, önkormányzati képviselő osztott meg szeptember 4-én közösségi oldalán.

Újabb megdöbbentő illegális szemétlerakás történt Jászberény külterületén, a Neszűrben. Az ügyben már nyomoz a rendőrség

Fotó: Pesti József

Külföldről hozták be a kórházi hulladékot? Már nyomoznak a neszűri illegális szemétlerakás ügyében

A helyszínen járva magunk is megdöbbentünk a több bálányi illegálisan lerakott hulladék láttán. A szeméthegyek között használt, véres pelenkák, műtős nadrágok és felsők, szennyezett kórházi lepedők, takarók is vannak, melyek nemcsak a környezetet veszélyeztetik, hanem egészségügyi kockázatot is jelentenek. Mint azt megtudtuk, a jobb sorsra érdemes Neszűr több pontján is bukkantak ilyen hulladékhalomra.

Sárközy Csabáné Béres Krisztina hírportálunknak elmondta, hogy a helyiek beszámolói szerint egy fehér teherautóval szállították a kórházi hulladékot a Neszűrbe.

– Miután átvizsgáltam a szemétkupacokat, a Jászberényi Jótékonykodók Egyesület nevében több helyen is bejelentettem az esetet. Értesítettem a rendőrséget, az állategészségügyet, írtam a város jegyzőjének és a katasztrófavédelemnek. A textileken egy osztrák cég nevét találtam meg, nekik is írtam emailt, valamint felvettem a kapcsolatot egy olyan személlyel, aki az osztrák egészségügyben vezető beosztásban dolgozik, és segít az ügy felgöngyölítésében. Felháborító, hogy nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló égetőműben semmisítették meg a kórházi hulladékot – számolt be a megdöbbentő esetről az egyesület elnöke, aki a Jászberényi Szemétszedők Csoportjában is megosztotta az illegális hulladékról készült videót.

– Nemcsak egyszerű szemét, fertőző is lehet. Sok kisgyermek lakik ott. Durva, ami megy! – írta a poszthoz az egyik hozzászóló.